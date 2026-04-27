أحمد موسى منفعلا على الهواء: كلامكم هري ومفيش معلومات

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه لن يُسمح لأي شخص بالإساءة إلى مصر في ظل الظروف الراهنة، خاصة مع التوترات الإقليمية المرتبطة بالأزمة بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "مش هسمي حد من اللي بيتكلم عن بلدي، وبقولهم كل واحد يخليه في حاله، القيادة المصرية والقوات المسلحة عارفين كويس أوي بيعملوا إيه".

وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد مناورات عسكرية تعكس جاهزية القوات المسلحة، مشيرًا إلى وجود محاولات للتشويش عبر بعض الأصوات التي تتحدث دون امتلاك معلومات دقيقة.

وتابع: "فيه ناس بتطلع تتكلم ومعندهمش ذرة معلومة، معلوماتهم وأرقامهم قديمة جدًا، واللي عندكم كلام هري على مواقع التواصل الاجتماعي وبتكتبوه".

وأشار موسى إلى وجود ما وصفهم بـ"الأسماء المعادية والمتلونة"، معتبرًا أن من يسيء لبلده من أجل المال يمثل خطرًا كبيرًا.

وأوضح أن الدولة المصرية قوية ومتماسكة، مؤكدًا أن الجيش المصري يُعد من أقوى الجيوش في المنطقة، وأن الحديث عنه يجب أن يكون بكل احترام.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن هناك قلقًا لدى "الأعداء" من قدرات مصر، منتقدًا من يشككون في إمكانيات الدولة، قائلًا إن ذلك لا يعبر عن الانتماء الحقيقي.