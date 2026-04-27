أحمد موسى : الجلالة منطقة جذب سياحي غير مسبوق .. والدولة تدعم القطاع الخاص | فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الدولة المصرية تواصل تنفيذ مشروعاتها التنموية الكبرى في مختلف القطاعات، مشددًا على أن منطقة الجلالة تمثل نموذجًا لمشروعات التنمية السياحية والعمرانية والاقتصادية التي تعكس رؤية الدولة للمستقبل.

وقال أحمد موسى، في برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": " يقولك مصر فين؟ مصر يا سيدي اهي، بتتكلم على عقارات بنعمل مباني وشقق وأبراج أيوه يا سيدي بنعمل أبراج، هو إيه اللي مزعلك نعمل أبراج؟ ، إيه اللي مزعلك؟ نعمل أبراج في الجلالة، متضايق من إيه حضرتك؟".

وأضاف: "منطقة الجلالة دي منطقة واعدة، دي منطقة جذب سياحي غير مسبوق، زيها زي العلمين، على البحر وقناة السويس ومجرى القناة، المنطقة دي منطقة قوية جداً، مش ناقصه غير السفن، يعديلك ٧٠، ٨٠، سفينة في اليوم، ده اللي ناقصه، مش حاجة تانية لكن إن شاء الله هترجع وهتبقى أفضل من الأول".

وتابع: "تعمل هذه المنطقة على تنمية سياحية وعمرانية واقتصادية، وتعمل صناعة، وتعمل في المنطقة دي مارينا لليخوت، موجودة، فتعمل وتكمل، الناس تزعل، يقولك ليه هتعملوا؟، ما تعملش الناس تقولك بيعملوا بس شقق وعمارات وأبراج".

وأضاف: "مش بتقولوا البلد دي عندها مشاكل اقتصادية؟ ما عندناش الحمد لله مشاكل اقتصادية، ما عندناش، والدولة بتخلي القطاع الخاص يشتغل، وعايزة القطاع الخاص يوصل إلى٧٠٪".