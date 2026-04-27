الأغلى فى تاريخه .. ماذا يحتاج الزمالك للتتويج بالدوري المصري

بات نادي الزمالك على بعد خطوات من التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز، بعد التطورات الأخيرة التي أعقبت مباراة ملعب الدفاع الجوي، والتي أعادت رسم ملامح الصراع على القمة في الجولات الحاسمة من الموسم.

ويحتاج الزمالك إلى حصد 6 نقاط فقط من أصل 9 متبقية لضمان التتويج رسميا باللقب، وذلك في حال واصل بيراميدز تحقيق الانتصارات في جميع مبارياته المتبقية، بما في ذلك مواجهتاه أمام إنبي وسيراميكا كليوباترا ذهابا وإيابا، على غرار ما فعله أمام الأهلي هذا الموسم.

حيث لم يعد أمام الزمالك سوى تحقيق انتصارين من مبارياته الثلاث المقبلة لحسم اللقب الأغلى في تاريخه، دون انتظار نتائج الآخرين.

وتأتي هذه الحسابات في ظل موسم استثنائي للفريق الأبيض، الذي قدم مستويات قوية وثابتة، جعلته الأقرب لحسم اللقب، رغم المطاردة المستمرة من بيراميدز، الذي أثبت بدوره أنه منافس لا يستهان به هذا الموسم.