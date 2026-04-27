على أنغام بالسلامة يا حبيبي بالسلامة | بيراميدز يحتفل بهزيمة الأهلي بثلاثية

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز الفوز على الأهلي بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الدوري المصري.

وكتبت الصفحة الرسمية لنادي بيراميدز عبر فيسبوك: "بالتلاته يا حبيبي بالتلاته".

وأحرز كريم حافظ الهدف الثالث لصالح بيراميدز في شباك الأهلي من ركلة جزاء في اللقاء الذي يجمع بينهما باستاد الدفاع الجوي مساء اليوم ضمن منافسات الدوري المصري

وفرض الأهلي سيطرته على مجريات المباراة منذ انطلاق المباراة من أجل إحراز هدف التقدم .

وحصل محمد الشيبي لاعب بيراميدز على بطاقة صفراء بسبب التدخل بدون كرة على تريزيجيه في منتصف الملعب الدفاعي.

وبعد الربع ساعة الأولى استعاد بيراميدز السيطرة على مجريات المباراة