البقاء لله.. فرج عامر يعلق على هزيمة الأهلي أمام بيراميدز

علق المهندس فرج عامر، على هزيمة النادي الأهلي أمام بيراميدز في الدوري الممتاز.

وكتب فرج عامر عبر حسابه على فيسبوك: “البقاء لله.. هزيمة الأهلي أمام بيراميدز كارثة رياضية مكتملة الأركان”.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز الفوز على الأهلي بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما باستاد الدفاع الجوي مساء اليوم ضمن منافسات الدوري المصري.

وأحرز كريم حافظ الهدف الثالث لصالح بيراميدز في شباك الأهلي من ركلة جزاء في اللقاء الذي يجمع بينهما باستاد الدفاع الجوي مساء اليوم ضمن منافسات الدوري المصري

وفرض الأهلي سيطرته على مجريات المباراة منذ انطلاق المباراة من أجل إحراز هدف التقدم .

وحصل محمد الشيبي لاعب بيراميدز على بطاقة صفراء بسبب التدخل بدون كرة على تريزيجيه في منتصف الملعب الدفاعي.

وبعد الربع ساعة الأولى استعاد بيراميدز السيطرة على مجريات المباراة