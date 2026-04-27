إنجاز تاريخي لـ بيراميدز بعد اكتساح الأهلي بثلاثية نظيفة

حقق بيراميدز إنجازا تاريخيا جديدا في منافساته أمام الأهلي، بعدما نجح في الفوز عليه ذهابا وإيابا خلال موسم واحد من الدوري المصري الممتاز، دون أن يستقبل أي أهداف، في سابقة تعد الأولى منذ صعوده للدوري تحت مسماه الحالي في موسم 2018/2019.

وجاء فوز بيراميدز في مباراة الذهاب بنتيجة 2-0، قبل أن يعزز تفوقه في لقاء الإياب بانتصار كبير قوامه 3-0، ليؤكد سيطرته الكاملة على مواجهات الفريقين هذا الموسم، سواء من حيث النتائج أو الأداء الدفاعي الصلب.



ويعد هذا الإنجاز علامة فارقة في تاريخ مواجهات الفريقين، حيث لم يسبق لبيراميدز أن حسم مباراتي الذهاب والإياب أمام الأهلي بهذه الطريقة، خاصة مع الحفاظ على نظافة شباكه في كلا اللقاءين، وهو ما يعكس تطورا واضحا في مستوى الفريق وقدرته على مقارعة كبار الدوري.



حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز الفوز على الأهلي بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما باستاد الدفاع الجوي مساء اليوم ضمن منافسات الدوري المصري

وفرض الأهلي سيطرته على مجريات المباراة منذ انطلاق المباراة من أجل إحراز هدف التقدم .

وحصل محمد الشيبي لاعب بيراميدز على بطاقة صفراء بسبب التدخل بدون كرة على تريزيجيه في منتصف الملعب الدفاعي.

وبعد الربع ساعة الأولى استعاد بيراميدز السيطرة على مجريات المباراة

وحصل محمد هانى على بطاقة صفراء، ليتأكد غيابه عن مباراة القمة أمام الزمالك للإيقاف.

ونجح بيراميدز بعد مرور 20 دقيقة من المباراة في شن ضغط هجومي ردا على هجمات النادي الأهلي في ظل رغبة الفريقين في إحراز هدف التقدم

وهدد محمود تريزيجيه لاعب الأهلي مرمي بيراميدز برأسية رائعة في الدقيقة 32 من عمر المباراة.

وشهدت الدقيقة 65 تمريرة من الجهة اليسرى من طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي نحو أحمد سيد زيزو في منطقة الجزاء الذي أرسل تمريرة بينية ولكن شتتها الدفاع قبل أن تصل الى تريزيجي

وأهدر لاعبي بيراميدز هدف محقق في الدقيقة 58 بعد تسديد كرة من فيستون ماييلي لاعب بيراميدز داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس ومن ثم تصل مرة أخرى الى ناصر ماهر ولكن تغطية رائعة من ياسر إبراهيم.

ونجح فيستون في إحراز هدف التقدم في الدقيقة 70 بعد خطأ في التشتيت من دفاع الأهلي وصلت الى الكرة الى عودة فاخوري الذي مررها ناصر ماهر أرسل تمريرة الى فيستون ماييلي على حدود منطقة الجزاء سدد كرة قوية أرضية سكنت يسار الشباك.

وألغى حكم الفار هدف محمود تريزيجيه لاعب الأهلي في مرمى بيراميدز بداعي التسلل على أشرف بن شرقي في الد\قيقة 73

وأحرز كريم حافظ الهدف الثالث في الدقيقة 90+4 بعد تسديدة قوية من علامة الجزاء سكنت أقصى يسار المرمى.