أحمد الشيخ : مصر على خريطة التجارة العالمية مركزًا محوريًا لإعادة التصدير

أكد أحمد الشيخ، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بـمجلس النواب المصري، أن توجيه نحو 70% من إنتاج الاستثمارات الصينية الجديدة في مصر للتصدير يمثل تحولًا استراتيجيًا مهمًا في فلسفة الاستثمار، يعكس انتقال الدولة من نموذج السوق المحلي إلى نموذج الإنتاج من أجل التصدير.

وقال "الشيخ" في تصريح خاص لـ"صدى البلد، إن هذه النسبة المرتفعة للتصدير تعني أن مصر باتت تُستخدم كمنصة صناعية متكاملة تخدم أسواق أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، وهو ما يعزز من تدفقات النقد الأجنبي ويخفف الضغط على ميزان المدفوعات.

وأضاف أن تنوع المشروعات بين الصناعة والخدمات اللوجستية والمدن التجارية يعكس تكاملًا في سلاسل الإمداد، وليس مجرد استثمارات منفردة، ما يضاعف من العائد الاقتصادي ويزيد من فرص التشغيل المستدام.

وأشار إلى أن المشروعات المطروحة، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تضع مصر على خريطة التجارة العالمية كمركز محوري لإعادة التصدير والتصنيع، مؤكدًا أن الأثر الحقيقي لهذه الاستثمارات سيظهر في زيادة الصادرات الصناعية وتحسين جودة المنتج المصري.

وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على تعميق المكون المحلي داخل هذه المشروعات، لضمان تحقيق أقصى استفادة للاقتصاد الوطني، وتحويل هذه الاستثمارات إلى رافعة حقيقية للنمو والتنمية.