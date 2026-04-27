النائب أحمد سمير يوضح أهمية مشروعات الري في تحقيق التنمية المستدامة

أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تمضي بثبات في تنفيذ مشروعات قومية كبرى في قطاع الموارد المائية، مشيراً إلى أن مشروع تنمية جنوب الوادي ومحطة رفع توشكى يجسدان رؤية استراتيجية واضحة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح سمير في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذه المشروعات تمثل دعامة رئيسية لتعزيز الأمنين المائي والغذائي، خاصة في ظل التحديات التي تواجه المنطقة، لافتاً إلى أن التوسع في استصلاح الأراضي وزيادة الإنتاج الزراعي بات ضرورة ملحة لضمان تلبية احتياجات المواطنين.

مشروعات الري ركيزة للأمن المائي والغذائي

وأشار إلى أن المتابعة الميدانية المستمرة من جانب وزير الموارد المائية والري تعكس حرص الحكومة على إزالة أي معوقات قد تعترض التنفيذ، وضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، بما يحقق أقصى استفادة من الاستثمارات الضخمة في هذا القطاع الحيوي.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن إدخال التكنولوجيا الحديثة، مثل أنظمة التحكم الذكية في تشغيل محطات الرفع، يسهم في رفع كفاءة إدارة الموارد المائية وتقليل الفاقد، وهو ما يعزز من استدامة هذه المشروعات على المدى الطويل.

واختتم سمير تصريحاته بالتأكيد على أن مشروعات مثل توشكى ليست مجرد مشروعات تنموية، بل تمثل نقلة نوعية في مسار الاقتصاد المصري، وتؤسس لمرحلة جديدة من النمو القائم على التخطيط العلمي والاستغلال الأمثل للموارد.