مشروع قومي للتوطين.. مسئول سابق يكشف تفاصيل تنمية سيناء

قال اللواء مهندس محمد ناصر، الرئيس الأسبق للجهاز المركزي للتعمير وجهاز تعمير سيناء: “أستلمنا سيناء عام 1982، ومنذ هذا الوقت الدولة كانت تولي أهمية كبيرة جدا لموضوع التنمية لسيناء”.

وأضاف اللواء مهندس محمد ناصر، خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أنه تم إقامة مشروع قومي لتنمية وتعمير سيناء فى هذا التوقيت، وكان من المفترض أن ينتهي خلال عام 2017 بتوطين 3 ملايين من كل أهالي مصر فى سيناء.

وتابع: “المشروع لسبب أو لأخر تعثر، وخلال هذا الوقت كان تم عمل بنية أساسية معقولة تخدم الناس والمواطنين الموجودين فى أرض سيناء، والمباني الخدمية والهيئات الحكومية والمدارس وجزء من الواحدت الصحية وعدد من المستشفيات، لكن التنمية لم تأخذ وضعها الحقيقي، ومن عام 2014 حتي اليوم الوتيرة زادت جدا وتم صرف مئات المليارات من التنمية، وتم عمل شبكات طرق واسعة وبنية أساسية تحتية والإسكان والكهرباء، وتم قطع شوط كبير جدا يخدم على أى مشروعات قادمة”.