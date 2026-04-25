برلماني: تحرير سيناء ملحمة وطنية وتجسيد لعظمة الإرادة المصرية

قال النائب محمد حمزه، عضو مجلس الشيوخ وأمين العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن بمحافظة الإسكندرية، إن ذكرى تحرير سيناء تمثل صفحة مضيئة في سجل البطولات الوطنية، وتجسد عظمة الشعب المصري وقدرته على استعادة أرضه وصون كرامته، مؤكداً أن هذه المناسبة الخالدة ستظل رمزاً للفخر والعزة في وجدان كل المصريين.

وقدم “حمزه” خالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى رجال القوات المسلحة البواسل، وأبطال الشرطة المصرية، والشعب المصري العظيم، بمناسبة هذه الذكرى الوطنية المجيدة، مشيداً بما يبذلونه من تضحيات مستمرة للحفاظ على أمن واستقرار الوطن.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن الدولة المصرية شهدت خلال السنوات الماضية طفرة تنموية غير مسبوقة في شبه جزيرة سيناء، في إطار رؤية استراتيجية شاملة تستهدف تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن القومي، مشيراً إلى أن المشروعات القومية التي تم تنفيذها في مختلف القطاعات، من بنية تحتية وزراعة وصناعة وإسكان، تعكس إرادة سياسية قوية نحو تعمير سيناء وتحويلها إلى مركز تنموي واعد.

وأكد أمين العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، أن بطولات القوات المسلحة والشرطة ستظل محل تقدير واعتزاز من جميع أبناء الشعب، لما قدموه من تضحيات غالية في سبيل حماية الوطن، مشدداً على أن هذه التضحيات كانت ولا تزال الأساس الذي تقوم عليه مسيرة التنمية والاستقرار.

وأشار “حمزه” إلى أن ما تحقق في سيناء من إنجازات ملموسة على أرض الواقع، يعكس قدرة الدولة المصرية على تحويل التحديات إلى فرص حقيقية، من خلال تنفيذ مشروعات كبرى في مجالات الطرق والأنفاق والموانئ والمطارات، إلى جانب التوسع في الرقعة الزراعية وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة توفر حياة كريمة للمواطنين.

واختتم بيانه بالتأكيد على أن ذكرى تحرير سيناء يجب أن تكون دافعاً لمواصلة العمل والبناء، وتعزيز روح الانتماء لدى الأجيال الجديدة، مشدداً على أن مصر ستظل قوية بوحدة شعبها وتماسك مؤسساتها، وقادرة على تحقيق المزيد من الإنجازات في مختلف المجالات.