إسرائيل تقرر وقف بيع الأسلحة لفرنسا
هل كذبة أبريل حلال أم حرام؟.. أمين الإفتاء يجيب
مفبرك .. الداخلية تكشف حقيقة فيديو لفرد شرطة يجذب مواطنا بطريقة غير لائقة
إعلام إسرائيلي: إطلاق 15 صاروخا من لبنان نحو حيفا
سريع الانتشار .. جمال شعبان يعلن عن متحور جديد لكورونا ظهر بالخارج
محافظ الجيزة يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء بنزلة الشوبك ويوقد شعلة النصر
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مباراة مصر وإسبانيا
أمطار رعدية وبرق.. تفاصيل الحالة المناخية الأخطر فى طقس الساعات المقبلة
وزير الأسرى السابق : قانون الإعدام بالكنيست الإسرائيلي حرب إبادة جديدة
نادٍ أوروبي يدخل في مفاوضات عاجلة لضم محمد صلاح .. هل تتم الصفقة؟
تولّانا يا رب | انهيار زوجة ميدو بمنشور مؤثر بسبب أزمة نجلها
هنا معرفكش واعرف حدودك .. انفعال أحمد موسى على الهواء لسبب صادم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

ممنوع السنجل الحريمي.. صاحبة واقعة فندق بورسعيد تكشف كواليس صادمة وراء رفض دعواها القضائية

آلاء سعيد
آلاء سعيد
أحمد العيسوي

في واقعة أثارت جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كشفت آلاء سعيد، صاحبة أزمة منعها من الإقامة بأحد فنادق بورسعيد، عن تفاصيل الحكم القضائي الصادر في الدعوى التي أقامتها ضد إدارة الفندق. 

القضية التي بدأت برفض حجز تحت عبارة “ممنوع السنجل الحريمي”، تحولت إلى نقاش أوسع حول حدود تنظيم المنشآت الفندقية وحقوق النساء في التنقل والإقامة.

تفاصيل الحكم.. براءة وإلزام بالمصروفات

أوضحت آلاء سعيد، عبر حسابها الشخصي على “فيسبوك”، أن المحكمة قضت ببراءة إدارة الفندق من تهمة التمييز، مع إلزامها بدفع المصروفات وأتعاب المحاماة.

 وجاء الحكم استنادًا إلى أن الفندق لا يمنع النساء بشكل مطلق، بل يسمح بإقامتهن حال وجود مرافق من ذويهن، وهو ما اعتبرته المحكمة تنظيمًا لشؤون المنشأة وليس تمييزًا يعاقب عليه القانون.

حيثيات القرار.. انتفاء القصد الجنائي

بحسب ما أشارت إليه صاحبة الواقعة، استندت المحكمة في حكمها إلى أن سياسة الفندق تهدف إلى منع ممارسات قد تُعد مخالفة للقانون، وهو ما ينفي وجود “قصد جنائي” لدى الإدارة. كما اعتبرت أن التحريات التي قُدمت في القضية تعبر عن رأي مُجريها، ولا تمثل دليلًا قاطعًا على وقوع جريمة تمييز.

دفوع قانونية لم تُقنع المحكمة

رغم تقديم فريق الدفاع، بقيادة المحامية آية حمدي، مجموعة من الأدلة التي استندت إلى نصوص الدستور والقانون المصري، إلى جانب التزامات مصر الدولية، لم تأخذ المحكمة بهذه الدفوع. كما تضمنت الأدلة نفيًا رسميًا من وزارة الداخلية لوجود تعليمات تمنع إقامة النساء بمفردهن، بالإضافة إلى آراء دينية وقانونية تؤكد عدم اشتراط وجود “محرم”.

قراءة في تداعيات الحكم

ترى آلاء سعيد أن الحكم قد يفتح الباب أمام استمرار بعض الفنادق في رفض استقبال النساء بمفردهن دون مساءلة قانونية، مما قد يضعهن في مواقف صعبة، خاصة عند السفر إلى محافظات أخرى. وأشارت إلى أن هذا الواقع قد يدفع بعض السيدات للمبيت في الشارع في حال تعذر إيجاد مكان إقامة.

خطوة قادمة.. التوجه للاستئناف

وأكدت آلاء سعيد أنها تقدمت بطلب للاستئناف على الحكم، بدعم من فريقها القانوني، في محاولة لإعادة النظر في القضية. وشددت على استمرارها في السعي للحصول على حقها، ليس فقط على المستوى الشخصي، بل دفاعًا عن مبدأ المساواة في حرية التنقل والإقامة.

 

تعكس هذه القضية إشكالية قائمة بين ما تعتبره بعض المؤسسات “تنظيمًا إداريًا”، وما يراه آخرون تمييزًا صريحًا. وبين نصوص القانون وتطبيقاته على أرض الواقع، يبقى الجدل مفتوحًا حول حدود حرية الأفراد، خاصة النساء، في الإقامة والتنقل دون قيود، في انتظار ما ستسفر عنه مراحل التقاضي المقبلة.

وزير التربية والتعليم

تعطيل الدراسة غداً وبعد غد بالمدارس|هل صدر القرار النهائي في اجتماع الأعلى للتعليم؟

جامعة القاهرة

حقيقة تعطيل الدراسة بالجامعات غدا

وزير التعليم العالي

هل تتحول الدراسة "أونلاين"؟.. وزير التعليم العالي يحسم موقف الجامعات غدا

وزير التربية والتعليم

قبل ساعات من موجة الأمطار.. اجتماع عاجل للمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي

وزارة التربية والتعليم

عاجل| تعطيل الدراسة غداً الأربعاء بكافة المحافظات نظراً لسوء الأحوال الجوية

طلاب الجامعات

يُعلن خلال بيان رسمي.. تفاصيل إعلان تعطيل الدراسة بالجامعات غدا

فصل التيار الكهربائي بمحافظة البحيرة

جدول فصل التيار الكهربائي عن عدة قرى ومناطق بمحافظة البحيرة.. اعرف السبب

وزير التعليم العالي

التعليم العالي: استمرار انتظام الدراسة بالجامعات والمعاهد حضوريا غدا الأربعاء

المجلس القومي للمرأة

المجلس القومي للمرأة يطلق حملة إعلامية توعوية جديدة للتعريف بالخدمات التي يقدمها مكتب شكاوى المرأة

الدكتورة هالة مصطفى

قومي المرأة ينعى الدكتورة هالة مصطفى

آباء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

لقاءات رعوية مكثفة للبابا تواضروس الثاني مع أساقفة الإيبارشيات والأديرة | صور

بالصور

كيف تحمي نفسك من الإصابة بنزلات البرد مع تغيرات الطقس المفاجئة؟

نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس
نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس
نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس

مع اقتراب امتحانات نهاية العام .. 7 أطعمة تساعد على تنمية ذكاء الأطفال وتحسين التركيز

أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات
أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات
أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات

طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن مثل المطاعم .. بخطوات سهلة

طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن
طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن
طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن

مع التقلبات الجوية.. أفضل طرق علاج نزلات البرد في المنزل

أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض
أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض
أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض

آية عبد الرحمن

أكتر واحدة بتشتغل.. آية عبد الرحمن: محتاجة 4 مني عشان أقوم بمسئولياتي أو قوة خارقة| شاهد

وائل الغول

وائل الغول يكتب: إبادة "عماليق".. ما وراء قرار إعدام الأسرى الفلسطينيين؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نتنياهو.. ومأزق الهروب إلى الأمام!!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : وجه الرقمنة الإدارية الجديد

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: وهم الانتصار في حروب الشرق الأوسط

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملكة كاروماما الثانية

المزيد