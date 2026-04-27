إعلام إسرائيلي: ترامب أكد لنتنياهو ضرورة استمرار وقف إطلاق النار في لبنان

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مسؤول اسرائيلي، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اتصال هاتفي ضرورة استمرار وقف إطلاق النار في لبنان، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، التقى وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بمبعوثة الأمم المتحدة إلى لبنان، جانين هينيس-بلاسخارت، وزعم أن الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، "يلعب بالنار" وأن الرئيس جوزيف عون "يجازف بمستقبل لبنان".

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي : "لن يكون هناك وقف حقيقي لإطلاق النار في لبنان مع استمرار قصف قواتنا ومستوطنات الجليل، نعيم قاسم يلعب بالنار، وستحرق النار حزب الله ولبنان بأكمله، إذا استمرت الحكومة اللبنانية في الاحتماء تحت غطاء تنظيم حزب الله ، فستندلع نارٌ تحرق أرز لبنان".