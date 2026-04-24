بهاف ستومك..مي سليم تستعرض رشاقتها عبر إنستجرام

شاركت الفنانة مي سليم، صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت مي سليم بإطلالة جذابة لافته مرتدية هاف ستومك باللون الأحمر نسقت معه بنطلون أسود، لتكشف عن جمالها ورشاقتها .



من جانب آخر، كشفت الفنانة مي سليم عن رأيها فى التعاون مع المخرج محمد عبد الرحمن حماقي من خلال مسلسل “روج أسود” الذى يعرض حاليا فى رمضان الحالي.

وقالت الفنانة مي سليم، فى تصريح خاص لـ “صدى البلد”: “لم يكن لدي أي قلق، لأنني كنت على يقين بقدراته الإبداعية الكبيرة، ومحمد حماقي مخرج محترف، يعامل الجميع باحترام، ويمنح الممثلين المساحة اللازمة للتعبير عن أفكارهم في إطار العمل، كما أنه يولي اهتمامًا بكل التفاصيل الفنية ليظهر العمل في أفضل صورة”.