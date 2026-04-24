العمل بالتوقيت الصيفي.. سحب تراخيص وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة لمخالفي قرار غلق المحال التجارية

مع بدء تطبيق التوقيت الصيفي، يتساءل العديد من المواطنين عن المواعيد الرسمية الجديدة لفتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والمولات التجارية، وفقًا لقرارات تنظيم العمل المعمول بها.

مواعيد عمل المحلات والمولات



تم تحديد مواعيد العمل الرسمية للمحال التجارية والمراكز التجارية على النحو التالي:

تعمل يوميا من الساعة 7 صباحا حتى 11 مساء، مع مد ساعات العمل حتى 12 منتصف الليل يومي الخميس والجمعة، وإمكانية زيادة ساعات التشغيل خلال الإجازات الرسمية وفقا للقرارات الصادرة.



و تتضمن قانون تنظيم المحال العامة، عقوبات قانونية على المخالفين للمواعيد المقررة، في إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة وتنظيم الأنشطة التجارية والخدمية.

وفرض قانون المحال العامة، عقوبات مشددة تصل للحبس والغرامة المالية الكبيرة حال مخالفي أحكام القانون ، ومواعيد الغلق الجديدة التي حددتها الحكومة .

في هذا الصدد، نص قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، على فرض عقوبات صارمة بحق المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة، حيث تصل الغرامة إلى 20 ألف جنيه لمجرد مخالفة مواعيد التشغيل المحددة، وتتدرج العقوبات لتشمل:

ـ غرامة مالية تصل إلى 20 ألف جنيه عند مخالفة مواعيد الغلق.

ـ غلق إداري للمحل في حال تكرار المخالفة.

ـ سحب الترخيص نهائيًا في الحالات المتكررة.

كما أقر القانون عقوبات إضافية على الأنشطة غير المرخصة، حيث:

ـ تتراوح الغرامة بين 20 ألفًا و50 ألف جنيه.

ـ تصل العقوبة إلى الحبس من 6 أشهر إلى سنة في حالة العود.

ـ يتم غلق المنشأة على نفقة المخالف.