جولة مفاجأة.. الصحة: قرارات حازمة تجاه القصور بمستشفى العامرية

أجرى الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، جولة تفقدية موسعة بمحافظة الإسكندرية، شملت مستشفيات العامرية والجمهورية العام وعيادة النصر ووحدة بن سهلان، وذلك لضبط منظومة العمل وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان.

وخلال الجولة، اتخذ نائب الوزير قرارات حازمة تجاه القصور المرصود بمستشفى العامرية، شملت إحالة قيادات للتحقيق ونقل مقصرين وتوقيع جزاءات مالية على شركات النظافة، وفي المقابل وجه بصرف مكافآت تشجيعية للأطقم المتميزة بالرعاية المركزة وبفرق العمل بمديرية الشئون الصحية، بالإضافة إلى تكريم المنشآت الحاصلة على اعتماد هيئة الرقابة الصحية.

الوزارة لن تتهاون في متابعة المسارات الميدانية

وأكد الدكتور عمرو قنديل، في ختام جولته، ومن خلال اجتماع عقده مع قيادات العمل الصحي بالمحافظة، أن الوزارة لن تتهاون في متابعة المسارات الميدانية لتصحيح أي خلل يعيق حصول المواطن على الخدمة الطبية اللائقة، مشيداً بالتحسن الملحوظ في الأداء مع منح مهلة شهر لتلافي كافة السلبيات المرصودة، لضمان استدامة تقديم رعاية صحية متكاملة .