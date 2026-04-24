الرئيس السيسي يشارك فى اجتماع قادة دول عربية ومؤسسات الاتحاد الأوروبى

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي عددًا من المقابلات الثنائية على هامش أعمال الاجتماع التشاوري في قمة قبرص بين قادة عدد من الدول العربية ودول ومؤسسات الاتحاد الأوروبي.

وشارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل قليل، في اجتماع تشاوري بين قادة عدد من الدول العربية ودول ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، حسبما أفادت قناة اكسترا نيوز في خبر عاجل.

ويشارك الرئيس السيسي في الاجتماع التشاوري بين قادة عدد من الدول العربية ودول ومؤسسات الاتحاد الأوروبي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مشاركة الرئيس في الاجتماع جاءت بدعوة من الرئيس نيكوس كريستودوليدس، رئيس جمهورية قبرص، وأنطونيو كوستا، رئيس المجلس الأوروبي، في إطار التشاور القائم بين دول المنطقة والاتحاد الأوروبي حول التطورات الجيوسياسية الراهنة ومستجدات مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أنه من المقرر أن يُلقي الرئيس كلمة خلال الاجتماع يستعرض فيها الرئيس رؤية مصر لسبل تحقيق التهدئة والاستقرار الإقليمي والدولي وتعزيز التعاون بين دول المنطقة ودول الاتحاد الأوروبي. كما سيعقد الرئيس عددًا من المقابلات الثنائية على هامش أعمال الاجتماع التشاوري.