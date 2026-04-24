أستعدادا لحفلها في أبوظبي .. أنغام تخطف الأنظار عبر إنستجرام

شاركت الفنانة أنغام جمهورها صورا جديدة وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

و تألقت أنغام بإطلالة جذابة لافته مرتدية فستان مجسم طويل باللون البنفسجي،مما حازت الصورة علي إعجاب و تفاعل متابعيها.

وتستعد الفنانة أنغام لإحياء حفل غنائي جديد في أبوظبي غدا 25 أبريل 2026، على مسرح أرينا، ضمن نشاطها الفني المستمر.

وروجت الشركة المنظمة للحفل عبر حسابها على "إنستجرام"، مؤكدة أن الحفل سيكون مميزًا.

أغاني أنغام

طرحت الفنانة أنغام، أحدث أغانيها التي تحمل اسم «الحب حالة»، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، ومنصات الموسيقى المختلفة.

في العام الماضي، طرحت الفنانة أنغام أحدث أغانيها بعنوان “تيجي نسيب” على جميع المنصات الموسيقية.

أغنية “تيجي نسيب" لـ أنغام، من كلمات أكرم حسني، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع وميكس حسن الشافعي وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا.

ونشر الفنان أكرم حسنى مقطع فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” يكشف فيه عن برومو أغنية “تيجى نسيب” للمطربة أنغام.