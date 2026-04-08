أنغام تستعد لإحياء حفل غنائي في أبوظبي يوم 25 أبريل

تستعد الفنانة أنغام لإحياء حفل غنائي جديد في أبوظبي يوم 25 أبريل 2026، على مسرح أرينا، ضمن نشاطها الفني المستمر.

وروجت الشركة المنظمة للحفل عبر حسابها على "إنستجرام"، مؤكدة أن الحفل سيكون مميزًا.

أغاني أنغام

طرحت الفنانة أنغام، أحدث أغانيها التي تحمل اسم «الحب حالة»، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، ومنصات الموسيقى المختلفة.

في العام الماضي، طرحت الفنانة أنغام أحدث أغانيها بعنوان “تيجي نسيب” على جميع المنصات الموسيقية.

أغنية “تيجي نسيب" لـ أنغام، من كلمات أكرم حسني، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع وميكس حسن الشافعي وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا.

ونشر الفنان أكرم حسنى مقطع فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” يكشف فيه عن برومو أغنية “تيجى نسيب” للمطربة أنغام.

وتعاونت أنغام في ألبومها "تيجي نسيب" مع الفنان أكرم حسني الذي ألف كلمات أغنيتي "تيجي نسيب" من ألحان إيهاب عبد الواحد ومن توزيع حسن الشافعي، و"خليك معاها" من ألحان إيهاب عبد الواحد ومن توزيع نادر حمدي، في حين تعاونت مع الشاعر أمير طعيمة في الألبوم بـ 4 أغنيات، وهي: "بنعمل حاجات"، "هقولك إيه"، "مكانش وقته"، و"بقالك قلب".

وضم الألبوم 12 أغنية هي: وبقالك قلب، هو أنت مين، موافقة، إيه الأخبار، خليك معاها، اسكت، أقولك إيه، كان بريء، القلوب أسرار، مكانش وقته، بنعمل حاجات، وتيجي نسيب.