الذهب يتراجع أسبوعيًا بمصر 45 جنيهًا وعيار 21 يتأثر بالضغوط العالمية

سجلت أسعار الذهب في مصر تراجعًا محدودًا خلال تعاملات الأسبوع، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 45 جنيهًا بنسبة 0.64%، ليتراجع من 7035 جنيهًا إلى 6990 جنيهًا، وسط ضغوط عالمية ناتجة عن ترقب قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، مقابل دعم جزئي من التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

أسعار اعيرة الذهب

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7988 جنيهًا، بينما بلغ عيار 18 مستوى 5992 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 55920 جنيهًا، في حين استقرت الأوقية عالميًا عند 4711 دولارًا، بما يعكس استمرار حالة الترقب والحذر داخل السوق المحلية.

توازن السوق المحلي

قال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، إن أسعار الذهب تتحرك داخل نطاق ضيق نتيجة تداخل عوامل متضادة، موضحًا أن السياسة النقدية الأمريكية المتشددة تقابلها توترات جيوسياسية تدعم المعدن الأصفر، ما يمنع السوق من تحديد اتجاه واضح.

استقرار الدولار

وأضاف أن استقرار سعر الدولار في مصر ساهم في تقليل حدة التذبذب، مشيرًا إلى أن السوق تمر بمرحلة “إعادة تسعير” تعتمد على المتغيرات العالمية، خاصة حركة الأونصة في البورصة العالمية.

فجوة سعرية متراجعة

وأوضح أن سعر صرف الدولار تحرك بين 51.7 و52.65 جنيهًا خلال الأسبوع، لافتًا إلى أن الفجوة السعرية بين المحلي والعالمي ارتفعت إلى 95 جنيهًا خلال الهبوط قبل أن تتراجع إلى 25 جنيهًا بنهاية الأسبوع، بما يعكس تحسن كفاءة التسعير مع استمرار الحذر.

أسعار عالمية مضغوطة

وعلى المستوى العالمي، تراجعت الأونصة من 4794 إلى 4694 دولارًا بانخفاض 2.1%، متأثرة بتوقعات استمرار السياسة النقدية المتشددة في الولايات المتحدة وارتفاع التضخم إلى 3.3%، ما عزز احتمالات الإبقاء على الفائدة المرتفعة لفترة أطول.

دعم بنوك مركزية

في المقابل، تستمر مشتريات البنوك المركزية العالمية في دعم السوق، حيث تُقدَّر الكميات المتوقعة خلال 2026 بين 750 و850 طنًا من الذهب، وهو ما يمثل عامل استقرار مهم يمنع حدوث هبوط حاد في الأسعار.

توقعات الفترة المقبلة

ورجّح إمبابي استمرار التحرك العرضي للذهب عالميًا بين 4650 و4750 دولارًا للأوقية، بينما يتحرك عيار 21 محليًا بين 6950 و7050 جنيهًا، لحين وضوح اتجاه السياسة النقدية الأمريكية أو حدوث تطورات جيوسياسية حاسمة.