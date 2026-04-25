قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تقرير: حرب إيران تستنزف صواريخ أمريكا وتبدد مليارات الدولارات خلال 39 يوما
سيناء مركز اقتصادي عالمي.. رؤية 2030 تعيد رسم خريطة التنمية في أرض الفيروز
الأرصاد: استمرار الارتفاع المؤقت في درجات الحرارة بكافة الأنحاء
أوسكار يرفع شعار التطوير.. جولة جديدة لرئيس لجنة الحكام في بورسعيد
رغم حصار ترامب.. عبور 5 سفن مرتبطة بموانئ إيرانية لمضيق هرمز
أستون فيلا يستهدف ضم مرموش من مانشستر سيتي في الميركاتو الصيفي
تعرف على هوية طاقم تحكيم مباراة الأهلي وبيراميدز
عملت عملية وتطلب الدعاء.. تطورات الحالة الصحية للفنانة إيمان
ماذا يحدث لجسمك بعد تناول السكر بـ30 دقيقة؟.. تأثير الحلويات والمشروبات الغازية
برقم اللوحة.. خطوات الاستعلام مجانًا عن مخالفات السيارات أون لاين
القومي للأورام يحذر المرضي من الحصول على معلومات عبر التواصل الاجتماعي
ماكرون يدعو إلى إحلال السلام والحفاظ على وقف إطلاق النار بالشرق الأوسط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الذهب يتراجع أسبوعيًا بمصر 45 جنيهًا وعيار 21 يتأثر بالضغوط العالمية

الذهب
الذهب

سجلت أسعار الذهب في مصر تراجعًا محدودًا خلال تعاملات الأسبوع، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 45 جنيهًا بنسبة 0.64%، ليتراجع من 7035 جنيهًا إلى 6990 جنيهًا، وسط ضغوط عالمية ناتجة عن ترقب قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، مقابل دعم جزئي من التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

أسعار اعيرة الذهب 

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7988 جنيهًا، بينما بلغ عيار 18 مستوى 5992 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 55920 جنيهًا، في حين استقرت الأوقية عالميًا عند 4711 دولارًا، بما يعكس استمرار حالة الترقب والحذر داخل السوق المحلية.

توازن السوق المحلي

قال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، إن أسعار الذهب تتحرك داخل نطاق ضيق نتيجة تداخل عوامل متضادة، موضحًا أن السياسة النقدية الأمريكية المتشددة تقابلها توترات جيوسياسية تدعم المعدن الأصفر، ما يمنع السوق من تحديد اتجاه واضح.

استقرار الدولار 

وأضاف أن استقرار سعر الدولار في مصر ساهم في تقليل حدة التذبذب، مشيرًا إلى أن السوق تمر بمرحلة “إعادة تسعير” تعتمد على المتغيرات العالمية، خاصة حركة الأونصة في البورصة العالمية.

فجوة سعرية متراجعة

وأوضح أن سعر صرف الدولار تحرك بين 51.7 و52.65 جنيهًا خلال الأسبوع، لافتًا إلى أن الفجوة السعرية بين المحلي والعالمي ارتفعت إلى 95 جنيهًا خلال الهبوط قبل أن تتراجع إلى 25 جنيهًا بنهاية الأسبوع، بما يعكس تحسن كفاءة التسعير مع استمرار الحذر.

أسعار عالمية مضغوطة

وعلى المستوى العالمي، تراجعت الأونصة من 4794 إلى 4694 دولارًا بانخفاض 2.1%، متأثرة بتوقعات استمرار السياسة النقدية المتشددة في الولايات المتحدة وارتفاع التضخم إلى 3.3%، ما عزز احتمالات الإبقاء على الفائدة المرتفعة لفترة أطول.

دعم بنوك مركزية

في المقابل، تستمر مشتريات البنوك المركزية العالمية في دعم السوق، حيث تُقدَّر الكميات المتوقعة خلال 2026 بين 750 و850 طنًا من الذهب، وهو ما يمثل عامل استقرار مهم يمنع حدوث هبوط حاد في الأسعار.

توقعات الفترة المقبلة

ورجّح إمبابي استمرار التحرك العرضي للذهب عالميًا بين 4650 و4750 دولارًا للأوقية، بينما يتحرك عيار 21 محليًا بين 6950 و7050 جنيهًا، لحين وضوح اتجاه السياسة النقدية الأمريكية أو حدوث تطورات جيوسياسية حاسمة.

الذهب اسعار الذهب سعر الذهب الذهب فى مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مسلم وطليقته

مسلم ينشر مستندات نفقة ابنه: بدفع 180 ألف كل 5 شهور

سعر البيض

هبوط جديد في الأسعار.. كم سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم؟

بيراميدز

بيراميدز يستعد لمواجهة الأهلي في غياب 7 لاعبين قبل قمة الدوري

وفاة شاب وفتاة بالمحلة

وفاة فتاة وشاب إثر سقوط أجزاء من عمارة سكنية تحت الإنشاء بالمحلة

أسعار الطماطم

بعد موجة الارتفاع.. الزراعة تكشف سبب جنون أسعار الطماطم وموعد التراجع

أسعار السلع الغذائية

زيادة أسعار السكر والزيوت بالأسواق اليوم السبت 25-4-2026

الخطوبة

"الدهب هيروح عليك لو فسخت".. مشروع قانون جديد ينظم الخطوبة لأول مرة

علم مصر

مصر تدين الهجوم الذي استهدف مراكز حدودية بدولة الكويت الشقيقة

ترشيحاتنا

طلائع الجيش

الغندور يكشف مفاجأة بشأن ركلة جزاء فاركو وطلائع الجيش

مهيب عبد الهادي

مهيب عبد الهادي يزف بشري سارة لجماهير الزمالك

برشلونة

موعد مباراة برشلونة و خيتافي في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

بالصور

دراسة صادمة تكشف خطرا خفيفا في أكياس الشاي.. احذرها

مخاطر صحية تتسبب بها اكياس الشاي
مخاطر صحية تتسبب بها اكياس الشاي
مخاطر صحية تتسبب بها اكياس الشاي

بتكلفة 10 ملايين جنيه.. دعم مستشفى ههيا المركزي بـ12 ماكينة غسيل كلوي

الأجهزة
الأجهزة
الأجهزة

ماذا يحدث لجسمك بعد تناول السكر بـ30 دقيقة؟.. تأثير الحلويات والمشروبات الغازية

مخاطر صحية تصيب الجسم بعد تناول السكر
مخاطر صحية تصيب الجسم بعد تناول السكر
مخاطر صحية تصيب الجسم بعد تناول السكر

بدون إتلاف القماش.. طرق إزالة بقع العرق من الملابس البيضاء والسوداء

خلطات طبيعية تزيل بقع العرق من الملابس البيضاء والسوداء
خلطات طبيعية تزيل بقع العرق من الملابس البيضاء والسوداء
خلطات طبيعية تزيل بقع العرق من الملابس البيضاء والسوداء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

المزيد