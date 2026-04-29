الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

عيار 24 يفقد 120 جنيها و21 يخسر 100 جنيه.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

أسعار الذهب اليوم الأربعاء
أسعار الذهب اليوم الأربعاء
رانيا أيمن

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 29 أبريل 2026 ارتفاعًا طفيفًا مع بداية التعاملات مقارنة بختام تعاملات أمس الثلاثاء، إلا أنه رغم هذا التحرك المحدود، ما زال الذهب متراجعًا بشكل واضح عن مستوياته في بداية هذا الأسبوع.

فعلى مستوى عيار 24، تراجع السعر من نحو 8000 جنيه التي سجلها في بداية الأسبوع، وتحديدًا يوم السبت الماضي، إلى 7880 جنيهًا اليوم، ليخسر نحو 120 جنيهًا.

كما انخفض عيار 21 من 7000 جنيه إلى 6895 جنيهًا، فاقدًا نحو 105 جنيهات، 

وتراجع عيار 18 من 6000 جنيه إلى 5910 جنيهات، بخسارة تُقدّر بنحو 90 جنيهًا.

ارتفاع محدود

وعاد الذهب اليوم ليرتفع من جديد، إلا أن هذا الارتفاع جاء محدودًا، حيث صعد عيار 24 بنحو 6 جنيهات، 

وعيار 21 بنحو 5 جنيهات، وعيار 18 بنحو 4 جنيهات ونصف، 

وهي زيادات تظل بسيطة مقارنة بحجم التراجع السابق.

وبشكل عام، لم تصل أسعار الذهب حتى الآن إلى المستويات التي كانت عليها في بداية الأسبوع.

أسعار الذهب اليوم
 

وفي آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في مصر، جاءت كالتالي:

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 7880 جنيهًا، بما يعادل 146.96 دولار

سجل سعر الذهب عيار 22 نحو 7223 جنيهًا، 

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 6895 جنيهًا، 

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 5910 جنيهات، 

سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 4597 جنيهًا، 

وسجلت أوقية الذهب عيار 24 نحو 245095 جنيهًا، 

كما سجلت أوقية الذهب عيار 21 نحو 214458 جنيهًا، 

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات من عيار 21 نحو 55160 جنيهًا.

قافلة طبية

وزيرة التضامن تشهد توزيع عدد من الأجهزة التعويضية لطلاب الجامعات من ذوي الإعاقة

صوة من اجتماع وزيرة التنمية المحلية والبيئة

داليا مصطفى

