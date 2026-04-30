وزير السياحة الفلسطيني : الاحتلال يمنعنا من الوجود في مواقعنا الأثرية والتراثية

قال هاني الحايك وزير السياحة والآثار الفلسطيني، إنّ أبرز التحديات التي تواجه حماية التراث الثقافي الفلسطيني في ظل الظروف الأمنية الحالية يتمثل في وجود جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية أمل الحناوي، مقدمة برنامج "عن قرب مع أمل الحناوي"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "جيش الاحتلال يمنع تدخلنا وتطوير المواقع الأثرية التي تخص الشعب الفلسطيني وتراثه المادي الثقافي".

وتابع، أن هذا الاحتلال يمنع الشعب الفلسطيني من الوجود في مواقعه الأثرية الموجودة على أرضه، والمناطق التي يسيطر عليها جيش الاحتلال.

وواصل: "نبذل كل جهودنا من أجل الوجود في هذه المناطق الأثرية بشكل جماعي من خلال عمل فعاليات اجتماعية وزيارات لهذه المواقع والمدارس للحفاظ على الروح الفلسطينية في هذه المواقع، وعندما تكون هذه المواقع خالية تستهدف بشكل أو بآخر".

وأردف: "هذه المواقع تمثل لنا إرثا هاما في تعزيز اقتصادنا ودخلنا القومي الفلسطيني، واليوم هذه المواقع فارغة ولا يوجد بها أي شكل من أشكال السياحة الوافدة من أي مكان في العالم، والبلد خالية في المطلق".