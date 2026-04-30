الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حرارة الصيف تضرب بقوة.. تحذيرات طبية عاجلة لتفادي الإجهاد الحراري وضربة الشمس

محمد البدوي

تزداد المخاطر الصحية المرتبطة بالتعرض المباشر لأشعة الشمس، مع بداية فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ، وذلك في أوقات الذروة. 

التعامل الخاطئ مع الطقس الحار

ويؤكد الأطباء أن التعامل الخاطئ مع الطقس الحار قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة تبدأ بالإجهاد الحراري وقد تصل إلى ضربة الشمس التي تهدد الحياة. 

فقدان السوائل والأملاح

وفي ظل هذا المناخ القاسي، يصبح الوعي بالإجراءات الوقائية ضرورة لا رفاهية، لحماية الجسم من فقدان السوائل والأملاح.

التعرض المباشر للشمس

 وتبرز أهمية الالتزام بالنصائح الطبية لتجنب التعرض المباشر للشمس، والحفاظ على الترطيب، وارتداء الملابس المناسبة، خصوصًا للفئات الأكثر عرضة للخطر مثل كبار السن والأطفال.

التعرض المباشر لدرجات الحرارة 

من جانبه؛ حذر الدكتور ناجي ألفريد، استشاري أمراض الباطنة، من خطورة التعرض المباشر لدرجات الحرارة المرتفعة وأشعة الشمس، مؤكدًا أن ذلك قد يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة تختلف في شدتها.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” على قناة صدى البلد، أن أبرز المخاطر تتمثل في حالتين رئيسيتين: الإجهاد الحراري وضربة الشمس. 

اتخاذ الاحتياطات اللازمة

وأشار إلى أن التعرض للحرارة دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة، مثل ارتداء غطاء للرأس أو الملابس الخفيفة، وعدم تعويض السوائل المفقودة، يزيد من احتمالية الإصابة.

وبيّن أن الإجهاد الحراري يُعد الحالة الأخف، وينتج عن فقدان الجسم للسوائل والأملاح بسبب التعرق الزائد، مما يؤدي إلى أعراض مثل التعب، الدوخة، الصداع، الغثيان، انخفاض ضغط الدم، وشحوب الوجه.

تخفيف الملابس واستخدام الكمادات الباردة

وأشار إلى أن التعامل مع هذه الحالة بسيط نسبيًا، ويشمل نقل المصاب إلى مكان مظلل، وتزويده بالسوائل أو محاليل الجفاف، مع تخفيف الملابس واستخدام الكمادات الباردة حتى يستعيد توازنه.

خطورة ضربة الشمس

وفي المقابل، حذر من خطورة ضربة الشمس التي تُعد حالة طبية طارئة، تحدث نتيجة فقدان الجسم القدرة على تنظيم درجة حرارته، ما يؤدي إلى ارتفاعها بشكل كبير قد يتجاوز 40 درجة مئوية. 

اضطرابات في الوعي

وتتميز هذه الحالة بجفاف الجلد، وغياب التعرق، إلى جانب اضطرابات في الوعي مثل التشوش، الهذيان، فقدان الوعي، وقد تصل إلى التشنجات، ما يستدعي التدخل الطبي الفوري.

صورة أرشيفية

قرار حكومي تاريخي يفتح باب التنقيب عن الذهب لأصحاب الأراضي لأول مرة في مصر.. تفاصيل التعديلات الكاملة وردود فعل المستفيدين من هذه الفرص

منحة عيد العمال

1500 جنيه لكل واحد .. رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2026

ارشيفية

كان عارف اللي بيحصل.. قرار بشأن مالك فيلا أكتوبر بعد الحفل الفاضح

رابط التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026.. رابط فوري

المجني عليها

أمام أولادها ووالدتها وشقيقتها.. زوج ينهي حياة زوجته في المنوفية

وحدات سكنية

فرصة حقيقية لمحدودي الدخل.. وحدات سكنية بالتقسيط على 20 سنة

مرتبات

قرار رسمي من «المالية» .. صرف مرتبات شهر مايو في هذا الموعد

الطعمية

بدون ماتشرب زيت.. طريقة عمل الطعمية المقرمشة وهشة

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | أسباب غير متوقعة وراء تقصف الأظافر.. الجدري المائي يهاجم الأطفال

ورق العنب

طريقة تخزين ورق العنب في المنزل.. سر الحفاظ عليه طازجا طوال العام

فرح الفم

وداعًا لقرح الفم.. حلول بسيطة من مطبخك تقضي على الألم

بالصور

نصائح فعالة للولدين للتعامل مع أطفال اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه

كيف يؤثر فرط الحركة وتشتت الانتباه على الأطفال؟
كيف يؤثر فرط الحركة وتشتت الانتباه على الأطفال؟
كيف يؤثر فرط الحركة وتشتت الانتباه على الأطفال؟

فوائد مذهلة لمسحوق الكاكاو .. 9 أسباب تجعله إضافة صحية لنظامك الغذائي

فوائد صحية لمسحوق الكاكاو
فوائد صحية لمسحوق الكاكاو
فوائد صحية لمسحوق الكاكاو

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ماذا فعلت أمريكا بالشرق الأوسط؟!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: سياسة أمريكا في حربها على إيران .. النفط مقابل التأمين

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: مستشفى دمنهور الجامعي.. حلم البحيرة الذي طال انتظاره

المزيد