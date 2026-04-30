قرارات مهمة لمجلس جامعة القاهرة بشأن الامتحانات والتعاون التنموي وخدمة المجتمع | صور

عقد مجلس جامعة القاهرة اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون مع المحافظة، وبحث عدد من الملفات المرتبطة بالعملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع.

واستهل المجلس جلسته بتقديم التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة ذكرى تحرير سيناء وعيد العمال، مؤكدًا اعتزازه بالدور الوطني للقوات المسلحة وعمال مصر في دعم مسيرة التنمية.

وأكد رئيس الجامعة حرص جامعة القاهرة على تعميق دورها كشريك تنموي فاعل لمحافظة الجيزة، من خلال توظيف خبرات أساتذتها وباحثيها، وتنشيط مشاركة الطلاب، وربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات المجتمع، بما يدعم خطط التنمية.

وفي هذا الإطار، أشاد محافظ الجيزة بالدور الرائد لجامعة القاهرة باعتبارها ركيزة أساسية في تنفيذ مشروعات المحافظة، حيث تم التوافق على إطلاق نموذج للتطوير المتكامل للمنطقة المحيطة بالجامعة، يعتمد على تسخير القدرات الأكاديمية والبحثية والمراكز المتخصصة، بمشاركة فاعلة من الطلاب، للإسهام في رفع كفاءة الحي وتحسين بيئته العمرانية والخدمية.

وانطلاقًا من ذلك، وجّه رئيس الجامعة بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور محمد رفعت، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعضوية عميدي كليتي الهندسة والتخطيط الإقليمي والعمراني، لتتولى حصر وصياغة المبادرات التنموية المقترحة من مختلف الكليات، بالتنسيق مع المحافظة، ووضع آليات تنفيذها لخدمة البيئة المحيطة، بما يعكس دور الجامعة كمحرك للتنمية المحلية ومركز خبرة يخدم المجتمع.

واستعرض مجلس الجامعة الخريطة الزمنية للعام الأكاديمي 2026/2027، التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، في إطار الاستعداد المبكر للعام الجامعي الجديد، حيث وجّه رئيس الجامعة عمداء الكليات بإعداد برامج متكاملة للأنشطة الطلابية والفعاليات داخل كل كلية، تتسق مع هذه الخريطة، تمهيدًا لاعتمادها والإعلان عنها قبل بدء الدراسة بوقت كافٍ، بما يضمن تنظيمها بشكل فعّال على مدار العام، ويسهم في تنمية مهارات الطلاب وتعزيز مشاركتهم.

كما استعرض المجلس الاستعدادات المبكرة لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، مؤكدًا جاهزية الكليات والقاعات وتوافر جميع المتطلبات اللوجستية، مع الالتزام بالمواصفات الفنية للورقة الامتحانية، وعدم حرمان أي طالب من أداء الامتحانات بسبب عدم سداد المصروفات، بما يضمن انتظام سير العملية الامتحانية.

وتناول الاجتماع أيضًا التحضيرات لتنظيم فعالية كبرى بمناسبة يوم أفريقيا بقاعة الاحتفالات الكبرى، بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والتعليم العالي والبحث العلمي، بما يعكس الدور المصري في دعم التعاون مع دول القارة.

وخلال الجلسة، وعبر تقنية الفيديو كونفرانس، استمع المجلس إلى عرض قدمته الدكتورة إيمان هريدي، عميد كلية الدراسات العليا للتربية ورئيس قافلة "النصر" المتواجدة بحلايب وشلاتين بمحافظة البحر الأحمر، استعرضت خلاله الجهود والأنشطة التي تنفذها القافلة لخدمة الأهالي، وما تقدمه من خدمات طبية وتوعوية وتنموية تسهم في تحسين جودة الحياة.

كما ناقش المجلس الترتيبات اللازمة لاستقبال مكتب تنسيق القبول بالمدن الجامعية للعام الأكاديمي 2026/2027، إلى جانب الموافقة على إعادة قيد ومنح فرص استثنائية لعدد من الطلاب بكليات طب قصر العيني، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، والهندسة، والتمريض، والزراعة، بعد استنفاد مرات الرسوب، وذلك في إطار التيسير على الطلاب ومراعاة البعد الإنساني، مع الالتزام بالقواعد المنظمة.

ووافق مجلس الجامعة كذلك على عدد من بروتوكولات التعاون مع كبرى الجامعات والمؤسسات التعليمية الدولية، بالإضافة إلى بروتوكول تعاون مع صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، واستحداث برامج جديدة في مجالات الجيوماتكس والذكاء الاصطناعي الجغرافي بكلية الدراسات الأفريقية العليا، إلى جانب دبلومات مهنية في مجالات التغذية العلاجية، وطب الأسنان الشرعي، وطب الأسنان الرقمي.

كما وافق المجلس على إطلاق جائزة لأفضل رسائل الماجستير والدكتوراه في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، على أن يتم الإعلان عنها ضمن فعاليات مؤتمر CU-AI Nexus 2026 المقرر عقده يومي 24 و25 أكتوبر المقبل.

وفي سياق متصل، أقر المجلس اعتماد براءات الاختراع الناتجة عن رسائل الماجستير أو الدكتوراه كمسار موازٍ ومكافئ للنشر العلمي الدولي المطلوب لطلاب الدراسات العليا بجامعة القاهرة، وذلك وفق ضوابط محددة.