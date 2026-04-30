قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قمة الدوري المصري.. الزمالك يبحث عن الحسم والأهلي يتمسك بالأمل
360 سنة حبس.. تأييد جميع الأحكام الصادرة ضد مستريح السيارات
تصعيد محسوب أم تمهيد لمواجهة؟ .. واشنطن تلوّح بخيارات عسكرية جديدة ضد إيران | فيديو
انقطاع الكهرباء بمحطة محولات شرق بنها 3 أيام .. تعرّف على جدول الأماكن
وكالة الأنباء اللبنانية: 9 شهداء و13 مصابًا جراء غارات للاحتلال على عدة بلدات في جنوب لبنان
«عون» يُطالب الاحتلال باحترام القوانين والاتفاقيات الدولية والكف عن استهداف المدنيين
يسري نصر الله: المخرج ليس مركز الكون.. والتصوير عمل جماعي
الأسهم الأوروبية تتراجع مع تصاعد مخاوف الشرق الأوسط وترقب قرارات الفائدة
ناجح ومكمل .. شوبير يدافع عن نجله مصطفى بعد ثلاثية بيراميدز
الأمم المتحدة تحذّر: استمرار الهجمات الإسرائيلية على غزة يعطل الخدمات الأساسية
القمة 132.. تعديلات طفيفة بصفوف الزمالك أمام الأهلي في الدوري
أخبار تهمك.. أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الخميس | فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

سيارات 2026 عائلية في السوق السعودي

إبراهيم القادري

سوق السيارات السعودي يحتوي علي الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات السعودي، ومن بينها: نيسان روج، وبي واي دي ليوبارد 5، وبويك انفيستا، وتويوتا ياريس كروس، وهوندا ZR-V .

نيسان روج موديل 2026

تحصل سيارة نيسان روج موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 201 حصان، وبها عزم دوران 305 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة نيسان روج موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 107 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة نيسان روج موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 132 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة نيسان روج موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 146 ألف ريال سعودي .

الفئة الرابعة من سيارة نيسان روج موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 165 ألف ريال سعودي .

بي واي دي ليوبارد 5 موديل 2026

تستمد سيارة بي واي دي ليوبارد 5 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، بجانب محركين كهربائيين، وبها قوة 687 حصان، وعزم دوران 760 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 4.8 ثانية، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة بي واي دي ليوبارد 5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 159 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة بي واي دي ليوبارد 5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 190 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة بي واي دي ليوبارد 5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 195 ألف ريال سعودي .

بويك انفيستا موديل 2026

قوة سيارة بويك انفيستا موديل 2026 تصل إلي 137 حصان، وبها محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وعزم دوران 220 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة بويك انفيستا موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 84 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة بويك انفيستا موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 115 ألف ريال سعودي .

تويوتا ياريس كروس موديل 2026

عزم دوران سيارة تويوتا ياريس كروس موديل 2026 يصل إلي 141 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1500 سي سي هجين، وبها قوة 114 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة  ياريس كروس موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 57 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة  ياريس كروس موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 63 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة  ياريس كروس موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 78 ألف ريال سعودي .

الفئة الرابعة من سيارة  ياريس كروس موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 81 ألف ريال سعودي .

هوندا ZR-V موديل 2026

تصل سعة محرك سيارة هوندا ZR-V موديل 2026 إلي 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 180 حصان، وعزم دوران 240 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة هوندا ZR-V موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 129 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة هوندا ZR-V موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 144 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة هوندا ZR-V موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 145 ألف ريال سعودي .

