مواصفات جيتور تى 1 موديل 2026 العائلية

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: جيتور تى 1 موديل 2026، وتنتمي تي 1 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات " العائلية " .

وسائل الأمان بـ جيتور تى 1 موديل 2026

زودت سيارة جيتور تى 1 موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة .

ويوجد بـ سيارة جيتور تى 1 موديل 2026 ايضا، نظام الثبات الإلكترونى، وبها Daytime running lights، وبها Equipped for disabled، وبها Tyre pressure sensor، وبها Xenon Headlights، وبها Front Camera، وبها Immobilizer Key، وبها Alarm/Anti-Theft System .

محرك جيتور تى 1 موديل 2026

تحصل سيارة جيتور تى 1 موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 184 حصان، وبها عزم دوران 290 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات جيتور تى 1 موديل 2026

تحتوي سيارة جيتور تى 1 موديل 2026 علي الكثير من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها AM/FM Radio، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها نوافذ كهربائية امامية، وبها نوافذ كهربائية خلفية، وبها زجاج فاميه، وبها Power Windows، وبها ريموت كنترول .

بالاضافة إلي ان سيارة جيتور تى 1 موديل 2026 بها، مرايات كهربائية، وبها مرايات ضم، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس، وبها Heated seats، وبها Cool Box، وبها Rear Seat Entertainment، وبها جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزى للابواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح .

سعر جيتور تى 1 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة جيتور تى 1 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 730 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جيتور تى 1 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 760 ألف جنيه .