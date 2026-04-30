أول سوبر مايكرو دراما في مصر.. شريف رمزي ينضم إلى مسلسل الحالة 110

في تجربة جديدة على الساحة المصرية، انضم الفنان شريف رمزي إلى مسلسل "الحالة 110"، أول عمل من نوع "السوبر مايكرو دراما" في مصر، بمشاركة النجمة سوزان نجم الدين، في خطوة تعكس توجهًا حديثًا نحو مواكبة إيقاع العصر وتطورات المحتوى الدرامي.

دراما قصيرة بإيقاع سريع

ينتمي العمل إلى نوعية الدراما القصيرة جدًا، حيث تتراوح مدة الحلقة الواحدة بين دقيقتين إلى خمس دقائق، بإجمالي 60 حلقة، ما يفرض إيقاعًا سريعًا يعتمد على التكثيف في السرد والأداء، مع الحفاظ على تماسك الحبكة وعمق الشخصيات.

تفاصيل الشخصية

يجسد شريف رمزي خلال أحداث المسلسل شخصية معقدة نفسيًا ودراميًا، تتحرك في منطقة رمادية بين الخير والشر، بعيدًا عن التصنيفات التقليدية، وهو ما يتطلب أداءً تمثيليًا دقيقًا يعكس التناقضات الداخلية للشخصية.

اختيار أماكن التصوير

استقر المخرج مصطفى يوري على اختيار مواقع التصوير بعناية والتي اختارها بعناية، بما يخدم طبيعة الميكرو دراما ويعزز من إيقاعه السريع، ليمنح كل مشهد بعدًا بصريًا مكثفًا يتماشى مع طبيعة هذا النوع من الدراما ليقدم الاختلاف الحقيقي لمفهوم فكرة الميكرودراما

فريق العمل

يأتي "الحالة 110" من إنتاج The Different بالتعاون مع المنتج د. محمد دهشان يونس، ومن تأليف السيناريست محمد علام، ليقدم تجربة ملهمة تراهن على الابتكار في الشكل والمضمون، وتواكب تطور المنصات الرقمية واهتمامات الجمهور الحديث.