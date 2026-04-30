مصر للطيران تعلن استئناف رحلاتها إلى البحرين والشارقة
تبدأ 5 مايو.. مهلة جديدة للتصالح على مخالفات البناء و6 أشهر لتقنين الأوضاع
أزمة في جيش الاحتلال.. اعتقال ضابط كبير بتهمة تهريب البضائع لقطاع غزة
الوزراء يوضح حقيقة وجود أزمة في الأسمدة الزراعية للموسم الصيفي
تقنية اتصالات بجامعة المنصورة: منافسات قوية بين 65 فريقا في مسابقة الروبوتات بكلية الهندسة
جيش الاحتلال يزعم القضاء على 5 من عناصر حزب الله بجنوب لبنان
بسبب تعرضه لوعكة صحية.. شاب يؤدي مناسك العمرة للفنان سامي عبد الحليم
وداعًا دكتور عمر الفاروق.. رحيل أحد كبار علماء فن العمارة الإسلامية
رقم 15.. قائمة قضايا تسببت في إيقاف الفيفا قيد الزمالك
6-1 ذكرى سيئة لـ الزمالك في مايو قبل قمة الأهلي بالدوري المصري
قرارات مهمة لمجلس جامعة القاهرة بشأن الامتحانات والتعاون التنموي وخدمة المجتمع | صور
مجلس الوزراء يوضح حقيقة وجود أزمة في الأسمدة الزراعية للموسم الصيفي
فن وثقافة

أول سوبر مايكرو دراما في مصر.. شريف رمزي ينضم إلى مسلسل الحالة 110

أحمد البهى

في تجربة جديدة على الساحة المصرية، انضم الفنان شريف رمزي إلى مسلسل "الحالة 110"، أول عمل من نوع "السوبر مايكرو دراما" في مصر، بمشاركة النجمة سوزان نجم الدين، في خطوة تعكس توجهًا حديثًا نحو مواكبة إيقاع العصر وتطورات المحتوى الدرامي.

دراما قصيرة بإيقاع سريع

ينتمي العمل إلى نوعية الدراما القصيرة جدًا، حيث تتراوح مدة الحلقة الواحدة بين دقيقتين إلى خمس دقائق، بإجمالي 60 حلقة، ما يفرض إيقاعًا سريعًا يعتمد على التكثيف في السرد والأداء، مع الحفاظ على تماسك الحبكة وعمق الشخصيات.

تفاصيل الشخصية

يجسد شريف رمزي خلال أحداث المسلسل شخصية معقدة نفسيًا ودراميًا، تتحرك في منطقة رمادية بين الخير والشر، بعيدًا عن التصنيفات التقليدية، وهو ما يتطلب أداءً تمثيليًا دقيقًا يعكس التناقضات الداخلية للشخصية.

اختيار أماكن التصوير

استقر المخرج مصطفى يوري على اختيار مواقع التصوير بعناية والتي اختارها بعناية، بما يخدم طبيعة الميكرو دراما ويعزز من إيقاعه السريع، ليمنح كل مشهد بعدًا بصريًا مكثفًا يتماشى مع طبيعة هذا النوع من الدراما ليقدم الاختلاف الحقيقي لمفهوم فكرة الميكرودراما

فريق العمل

يأتي "الحالة 110" من إنتاج  The Different بالتعاون مع المنتج د. محمد دهشان يونس، ومن تأليف السيناريست محمد علام، ليقدم تجربة ملهمة تراهن على الابتكار في الشكل والمضمون، وتواكب تطور المنصات الرقمية واهتمامات الجمهور الحديث.

الدواجن

20 جنيهًا دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

البحث عن الذهب

نقب بنفسك عن الذهب.. الحكومة تزف بشرى سارة لصالح أصحاب الأراضي

صورة أرشيفية

قرار حكومي تاريخي يفتح باب التنقيب عن الذهب لأصحاب الأراضي لأول مرة في مصر.. تفاصيل التعديلات الكاملة وردود فعل المستفيدين من هذه الفرص

كهربا

أزمة جديدة لكهربا في إنبي .. وإدارة النادي تتحرّك لاحتواء الموقف |تفاصيل

الأهلي

الموضوع انتهى.. شبانة يكشف موعد رحيل توروب عن الأهلي

محمد صلاح

طلب 20 مليون يورو سنويا.. تطورات جديدة حول مستقبل محمد صلاح

واتساب سيتوقف نهائياً عن هذه الأجهزة.. جهازك بينها ؟

واتساب سيتوقف نهائياً عن هذه الأجهزة.. هل جهازك بينها ؟

الاهلي

نصف ساعة حاسمة.. تفاصيل اجتماع ياسين منصور وعبد الحفيظ مع توروب

د. سلامة داود

رئيس جامعة الأزهر يعلن افتتاح كليتي الآثار والتكنولوجيا العام المقبل

خلال ورشة عمل للطلاب الوافدين.. الصفتي: العبث بمقاصد الشريعة تهديد مباشر لأمن المجتمع

ذكرى وفاة الشيخ أحمد سليمان السعدني.. صوت قرآنى وصل إلى الإذاعات العالمية

بدون ماتشرب زيت.. طريقة عمل الطعمية المقرمشة وهشة

الطعمية

تحذير عاجل .. القومي للأورام يكشف عن علاجات للسرطان تهدد حياة المرضي

بملابس رياضية.. هيفاء وهبي تتألق برشاقتها فى أحدث ظهور

وحش الـ SUV الصيني.. تفاصيل تانك 700 ‏V8‎‏ موديل 2026‏ قبل طرحها

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ماذا فعلت أمريكا بالشرق الأوسط؟!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: سياسة أمريكا في حربها على إيران .. النفط مقابل التأمين

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: مستشفى دمنهور الجامعي.. حلم البحيرة الذي طال انتظاره

المزيد