إلزام مرتضى منصور بدفع 100 ألف جنيه لـ ممدوح عباس

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، حكمها بإلزام مرتضى منصور بسداد تعويض 100 الف جنيه لصالح ممدوح عباس في اتهامه بالسب والقذف.

كان «عباس» اتهم «منصور» بسبه وقذفه على موقع التواصل الاجتماعى بألفاظ تعد سبا وقذفا لشخصه، ما جعله يقيم الدعويين ضد رئيس نادى الزمالك السابق.

يذكر أن محكمة مستأنف الاقتصادية أجلت استئناف المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك السابق، على الحكم الصادر بحبسه 3 أشهر وكفالة 10 آلاف جنيه لوقف التنفيذ، مع تغريمه مبلغ 20 ألف جنيه، وذلك في دعوى السب والقذف المقامة ضده من محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلى إلى جلسة 9 نوفمبر المقبل.

وفي 8 فبراير الماضي، قضت محكمة جنح النقض برفض الـ12 طعنًا المُقدمة من مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، على أحكام الغرامات الصادرة ضده في قضايا السب والقذف لصالح كل من: الإعلامي عبدالناصر زيدان، الناقد رياضي، وهاني العتال، ومجدي خليل، وممدوح عباس، في قضايا السب والقذف، بعدم جواز الطعون، ومصادرة الكفالة، وتغريم الطاعن مبلغًا مساويًا لها.

وسبق أيضا أن أصدرت محكمة النقض حكمًا نهائيًا بحبس مرتضى منصور شهرًا، بتهمة سب وقذف الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.