هاني رمزي يُعلّق على جدل «التهميش»: ممدوح عباس تحدّث بحُسن نية

علّق هاني رمزي، نجم النادي الأهلي السابق، على ما يُتداول بشأن تهميش ممدوح عباس، الرئيس الشرفي لنادي الزمالك، للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بعد دعوة ياسين منصور لحضور مباراة نهائي الكونفدرالية.

وقال هاني رمزي في تصريحات تلفزيونية: «أنا شايف إن تويتة ممدوح عباس كانت بين اتنين أصحاب بيتكلموا مع بعض. المسؤولون على مستوى مجالس الإدارات واللاعبين كمان كلهم أصحاب رغم التنافس بين الأندية، فاللي حصل إن ممدوح عباس وياسين منصور اتكلموا كاتنين أصحاب وإنه يروح المباراة النهائية، وفي رأيي ليه لأ؟ عايزين نشجع أي شيء إيجابي».

وتابع: «من غير ما ندخل في نوايا ونقول تهميش والكلام ده، أنا في رأيي إن ممدوح عباس اتكلم بحسن نية، وبيقول للناس إن العلاقة بين الناديين الأهلي والزمالك على أعلى مستوى».