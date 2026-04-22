تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام «بيرنلي» في الدوري الإنجليزي

يستعد فريق مانشستر سيتي لخوض مواجهة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء اليوم الأربعاء، عندما يحل ضيفًا على بيرنلي ضمن منافسات الجولة الـ34 من موسم 2025/2026، في اللقاء الذي يقام على ملعب “تورف مور”.

ويدخل مانشستر سيتي المباراة وهو يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 67 نقطة، بفارق 3 نقاط عن المتصدر آرسنال، مع امتلاكه مباراة مؤجلة أمام كريستال بالاس، ما يعزز من حظوظه في المنافسة على اللقب.

في المقابل، يعاني بيرنلي في صراع الهبوط، حيث يتواجد في المركز التاسع عشر برصيد 20 نقطة، ليصبح مهددًا بقوة بالهبوط إلى دوري الدرجة الأولى “تشامبيونشيب” مع اقتراب نهاية الموسم.

ومن المتوقع أن يشهد التشكيل الأساسي لمانشستر سيتي تواجد النجم المصري عمر مرموش، في ظل رغبة المدير الفني بيب جوارديولا في إجراء بعض التدوير على مستوى التشكيلة.

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي:

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: ماتيوس نونيز – خوسانوف – جويهي – أوريلي

خط الوسط: نيكو جونزاليس – برناردو سيلفا

خط الوسط الهجومي: عمر مرموش – ريان شرقي – جيريمي دوكو

خط الهجوم: هالاند