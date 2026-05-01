غيابات الأهلي أمام الزمالك في الدوري المصري

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحديات كبيرة قبل مباراته المرتقبة أمام غريمه التقليدي الزمالك، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج في الدوري المصري الممتاز.

وتأتي هذه المواجهة في توقيت حساس، حيث يسعى كل فريق لتعزيز موقفه في جدول الترتيب، خاصة مع اشتداد المنافسة على اللقب.

موعد المباراة وموقف الفريقين

من المقرر أن تُقام المباراة مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة الثامنة، وسط ترقب جماهيري كبير. ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 44 نقطة، بينما يتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 59 نقطة، ما يمنح اللقاء أهمية مضاعفة للأهلي الساعي لتقليص الفارق والعودة بقوة إلى سباق الصدارة.

عودة عناصر مهمة في تشكيل الأهلي

شهدت قائمة الأهلي بعض الأخبار الإيجابية، حيث عاد الحارس محمد الشناوي بعد انتهاء الإيقاف، ليُعزز مركز حراسة المرمى بخبراته الكبيرة. كما عاد حسين الشحات ليمنح الفريق قوة إضافية في الخط الأمامي، إلى جانب تواجد عمرو الجزار الذي غاب الفترة الماضية لأسباب فنية، ما يمنح الجهاز الفني خيارات متنوعة قبل اللقاء.

غيابات تضرب استقرار الفريق

على الجانب الآخر، يعاني الأهلي من عدة غيابات مؤثرة قد تؤثر على توازن الفريق خلال المباراة. يأتي على رأس الغائبين محمد هاني بسبب الإيقاف نتيجة تراكم الإنذارات، وهو ما يُمثل ضربة قوية للجبهة اليمنى. كما يغيب كل من يوسف بلعمري وياسر إبراهيم بداعي الإصابة، ما يُقلل من الخيارات الدفاعية المتاحة.

استبعادات فنية تثير التساؤلات

إلى جانب الإصابات والإيقافات، شهدت القائمة استبعاد عدد من اللاعبين لأسباب فنية، مثل كامويش وكريم فؤاد وعمر سيد معوض، وهو ما يفتح باب التساؤلات حول رؤية الجهاز الفني وخياراته قبل هذه المواجهة المصيرية.

قمة مرتقبة تحت الضغط

في ظل هذه الظروف، يدخل الأهلي اللقاء تحت ضغط كبير لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك، خاصة في ظل الغيابات المؤثرة، بينما يأمل الفريق في استغلال عودة بعض العناصر الأساسية لتحقيق التوازن المطلوب والخروج بنتيجة تعيد له الأمل في المنافسة على اللقب