الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

غيابات الأهلي أمام الزمالك في الدوري المصري

الأهلي
الأهلي
رباب الهواري

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحديات كبيرة قبل مباراته المرتقبة أمام غريمه التقليدي الزمالك، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج في الدوري المصري الممتاز. 

وتأتي هذه المواجهة في توقيت حساس، حيث يسعى كل فريق لتعزيز موقفه في جدول الترتيب، خاصة مع اشتداد المنافسة على اللقب.

موعد المباراة وموقف الفريقين
من المقرر أن تُقام المباراة مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة الثامنة، وسط ترقب جماهيري كبير. ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 44 نقطة، بينما يتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 59 نقطة، ما يمنح اللقاء أهمية مضاعفة للأهلي الساعي لتقليص الفارق والعودة بقوة إلى سباق الصدارة.

عودة عناصر مهمة في تشكيل الأهلي
شهدت قائمة الأهلي بعض الأخبار الإيجابية، حيث عاد الحارس محمد الشناوي بعد انتهاء الإيقاف، ليُعزز مركز حراسة المرمى بخبراته الكبيرة. كما عاد حسين الشحات ليمنح الفريق قوة إضافية في الخط الأمامي، إلى جانب تواجد عمرو الجزار الذي غاب الفترة الماضية لأسباب فنية، ما يمنح الجهاز الفني خيارات متنوعة قبل اللقاء.

غيابات تضرب استقرار الفريق
على الجانب الآخر، يعاني الأهلي من عدة غيابات مؤثرة قد تؤثر على توازن الفريق خلال المباراة. يأتي على رأس الغائبين محمد هاني بسبب الإيقاف نتيجة تراكم الإنذارات، وهو ما يُمثل ضربة قوية للجبهة اليمنى. كما يغيب كل من يوسف بلعمري وياسر إبراهيم بداعي الإصابة، ما يُقلل من الخيارات الدفاعية المتاحة.

استبعادات فنية تثير التساؤلات
إلى جانب الإصابات والإيقافات، شهدت القائمة استبعاد عدد من اللاعبين لأسباب فنية، مثل كامويش وكريم فؤاد وعمر سيد معوض، وهو ما يفتح باب التساؤلات حول رؤية الجهاز الفني وخياراته قبل هذه المواجهة المصيرية.

قمة مرتقبة تحت الضغط
في ظل هذه الظروف، يدخل الأهلي اللقاء تحت ضغط كبير لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك، خاصة في ظل الغيابات المؤثرة، بينما يأمل الفريق في استغلال عودة بعض العناصر الأساسية لتحقيق التوازن المطلوب والخروج بنتيجة تعيد له الأمل في المنافسة على اللقب

بشرى سارة لأصحاب المعاشات خلال ساعات.. ما موقف الزيادة الجديدة؟

بشرى سارة لأصحاب المعاشات خلال ساعات.. ما موقف الزيادة الجديدة؟

أسعار السجائر

أسعار السجائر بعد الزيادة 25% في مستهدفات ضرائب التبغ

إجازة عيد العمال

3 أيام راحة للحكومة والقطاع الخاص.. موعد إجازة عيد العمال بعد قرار رئيس الوزراء

أسعار السجائر

زيادة أسعار السجائر تقترب.. قفزة 26% في ضرائب التبغ بالموازنة الجديدة

ايران

إيران تخدع ترامب .. طهران تهرب من الحصار الأمريكي بحيلة ذكية

أسعار الدواجن اليوم

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 1 مايو 2026.. الفراخ بكام النهارده؟ والبانيه يواصل الارتفاع

حادث سير

حادث مروع بمؤسسة الزكاة.. ميكروباص يدهس المارة ويقتحم محلًا

الام والطفلة

صرخة أم تهز القلوب: ابنتي في خطر اختفت وهي خارجة من الحضانة ولا أعرف مكانها

حقوق المسنين

الأبناء أولا في تحمل نفقات رعاية المسنين.. والقضاء يفصل عند الخلاف

المتهم

انتحل صفة صحفى ونصب على المواطنين.. المتهم يواجه هذه العقوبة بالقانون

الحبس

بسبب ضرب سيدة ووالدتها بسبب خلافات الجيرة.. المتهمون يواجهون هذه العقوبة

بالصور

عميد طب الزقازيق: نسعى لتقديم خدمة طبية متميزة تليق بمستشفيات الجامعة

عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق
عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق
عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق

خطة عمل لتوزيع آلاف الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية في الشرقية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

ما بتنفعش.. 4 طرق شهيرة للتخلص من النمل مفعولها ضعيف

النمل
النمل
النمل

طريقة عمل جيلي بالفواكه.. حلوى منعشة وسهلة التحضير

طريقة عمل جيلي بالفواكه
طريقة عمل جيلي بالفواكه
طريقة عمل جيلي بالفواكه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب : أمريكا وإيران والأمن القومى العربي

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

المزيد