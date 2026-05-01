رسالة خاصة من سيد عبد الحفيظ للاعبي الأهلي قبل لقاء الزمالك

أكد الإعلامي أمير هشام، أن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي هو الأقرب للتواجد أساسيا في مواجهة الزمالك غدًا.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس على شاشة Modern Mti: والتشكيل الأقرب للأهلي سيتكون من محمد الشناوي، وأحمد عيد (أو بيكهام) وهادي رياض وياسين مرعي وكوكا، مروان عطية، ديانج، إمام عاشور، زيزو، تريزيجيه، وطاهر محمد طاهر في مركز رأس الحربة.

وأضاف: سيد عبدالحفيظ عضو مجلس إدارة الأهلي طالب اللاعبين بتعويض الجماهير عما حدث مؤخرًا وتقديم مستوى يليق بالنادي خلال مواجهة الزمالك وتحقيق الفوز، بعيدًا عن المنافسة على لقب الدوري.

وأضاف: توروب تحدث مع اللاعبين وأكد لهم أن الفريق لازال لديه فرص في البطولة، وعلى الأقل الوصول لدوري أبطال إفريقيا.

وأشار إلى أن اللاعبين شعروا بأن توروب تحدث معهم على أنه موجود لمدة موسمين قادمين، ولن يرحل قريبًا.