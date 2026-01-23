الخارجية الصينية: الحوار هو الطريق الوحيد لحل الأزمة الأوكرانية

أكدت وزارة الخارجية الصينية، أنّ الحوار هو الطريق الوحيد لحل الأزمة الأوكرانية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وفي وقت سابق قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه سيعقد، اجتماعًا مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، ورجل الأعمال جاريد كوشنر.

جاء ذلك خلال اجتماع بوتين مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، لافتا إلى عزمه لقاء الممثلين الأمريكيين عقب محادثاته مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس -وذلك وفق ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية..

وأشار بوتين، إلى إن ويتكوف وكوشنر «سيصلان إلى موسكو لمواصلة الحوار بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية»، مضيفًا أنه ينوي أيضًا مناقشة تفاصيل مشاركة روسيا في «مجلس السلام» الذي دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الروسي للانضمام إليه.

ويمثل هذا اللقاء الاجتماع الشخصي السابع بين الرئيس الروسي والسياسي الأمريكي.