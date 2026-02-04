الصين: شي جين بينغ يتصل بترامب بعد ساعات من محادثته مع بوتين

أعلنت وسائل الإعلام الحكومية الصينية أن الرئيس شي جين بينغ أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء، تلتها ساعات فقط من مكالمة عبر الفيديو مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وجاء الاتصال مع ترامب قبل زيارة أمريكية مرتقبة إلى بكين في أبريل المقبل، في خطوة تُظهر استمرار الحوار بين بكين وواشنطن رغم التوترات التجارية والسياسية بين البلدين في الفترة الماضية.

وقالت التقارير الصينية إن الحديث لم يتضمن تفاصيل فنية حول القضايا المطروحة، لكن توقيته أثار اهتمام مراقبين سياسيين، خاصة أنه جاء بعد محادثات موسعة بين شي وبوتين حول تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في ظل الظروف الجيوسياسية العالمية.

أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف تمديد معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون بين روسيا والصين تلقائيا لمدة خمس سنوات.

وأشار أوشاكوف في تصريحات له نقلتها وسائل إعلام روسية إلى أن الرئيسان الروسي والصيني دعا إلى التعاون المتكافئ ومتبادل المنفعة بين الدول والقائم على مبادئ القانون الدولي.

وأكد أوشاكوف أيضا أن روسيا لم تتلق ردا رسميا من الولايات المتحدة بشأن مبادرة "نيوستارت" الروسية والتي تنتهي يوم 5 فبراير الجاري.

كما شدد أوشاكوف على دعم بلاده لموقف الصين بشأن تايوان.

ولفت أيضا إلى أن شي جين بينغ دعا بوتين للقيام بزيارة رسمية إلى الصين خلال عام 2026 حيث سيتم الاتفاق لاحقا على مواعيد وتفاصيل زيارة بوتين الرسمية إلى الصين خلال عام 2026.