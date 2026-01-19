قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل تستولى أمريكا على جرينلاند بالقوة؟.. ترامب يرفض التعليق ويهاجم أوروبا
قطر تعلن برنامج مباريات مصر الودية في شهر مارس
صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري العام الجاري إلى 4.7%
المنتخب المصري يخوض 3 وديات استعدادا لكأس العالم.. اعرف المواعيد
النيابة تكشف تفاصيل معاينة جثة سيدة زنين.. وتأمر بتشريحها في زينهم
الجيش السوري يعلن فرض حظر تجوال كامل في مدينة الشدادي
المفتي: بناء الإنسان المهني في العصر الحديث لابد أن ينطلق من منظومة قيمية راسخة
بعد انتهاء أمم أفريقيا.. إعلامي يكشف موعد عودة الدوليين لتدريبات الزمالك
جناح صهيون.. طائرة نتنياهو تقلع لمهمة غامضة للمرة الثانية هذا الأسبوع
تحذير عاجل الحكومة السورية لـ قسد بسبب داعش
اكتشاف حطام سفينة نادرة بعد 600 عام من غرقها.. ماذا وجدوا بداخلها؟
الحكومة السورية: العمليات العسكرية تهدف لاستعادة الأمن وحماية المدنيين ومنع عودة الإرهاب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجيش الباكستاني: وصول وحدة تابعة لسلاح الجو إلى السعودية للمشاركة في مناورات

الجيش الباكستاني
الجيش الباكستاني

أعلن الجيش الباكستاني، اليوم /الاثنين/، وصول وحدة تابعة لسلاح الجو الباكستاني- تضم مقاتلات (بلوك-52 إف-16) وطاقما جويا وأرضيا متخصصا - إلى قاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالمملكة العربية السعودية؛ للمشاركة في تدريبات قتالية جوية متعددة الجنسيات. 
وقالت إدارة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني- في بيان، أوردته قناة (جيو نيوز) الباكستانية- إن تدريبات "رماح النصر 2026" تشهد مشاركة طائرات مقاتلة وعناصر دعم قتالية من السعودية وباكستان وفرنسا وإيطاليا واليونان وقطر والبحرين والأردن والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
وأضافت إدارة العلاقات العامة أن التدريبات تتيح منصة قوية لتحسين قابلية التشغيل البيني والتآزر التشغيلي والتفاهم المتبادل وبناء القدرات بين القوات الجوية المشاركة خاصة في توظيف القوات الضخمة والعمليات الجوية المركبة الليلية، والاستخبارات والمراقبة والاستطلاع المتكاملة، والعمليات في بيئات الحرب الإلكترونية المتقدمة.
وأشارت إلى أن القوات الجوية الباكستانية تسعى، من خلال مشاركتها في هذه المنصة متعددة الجنسيات، إلى تحسين قابلية التشغيل البيني مع القوات الجوية الشريكة والتأكد من جاهزيتها العملياتية في ساحة قتال تنافسية وتعتمد على التكنولوجيا.
وأكدت أن مشاركة وحدة تابعة للقوات الجوية الباكستانية في مناورات "رماح النصر 2026" لا تعكس الالتزام الراسخ لسلاح الجو الباكستاني بالتعاون العسكري الإقليمي والدولي فحسب، بل تؤكد أيضا تميزها المهني وقدرتها المثبتة للعمل بفاعلية في بيئات عملياتية متنوعة وملحة، جنبا إلى جنب مع القوات الجوية المعاصرة الرائدة.

الجيش الباكستاني قاعدة الملك عبد العزيز الجوية المملكة العربية السعودية السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس .. قرار رسمي

ميندي

هل اتفقتم مع المغرب على إهدار ضربة الجزاء؟.. حارس السنغال يرد

الذهب

700 جنيه زيادة مفاجئة.. قفزة جنونية في سعر الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بقرار حكومي

3 أيام إجازة متصلة.. مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بعد قرار رئيس الوزراء

اتحاد الكرة

عناصر جديدة | قرار رسمي من اتحاد الكرة يخص حسام حسن بعد أمم إفريقيا

وائل جمعة

رمضان السيد ينتقد وائل جمعة :مينفعش تصدر عنه هذه التصريحات

مشاهد من سرقة متحف اللوفر

نشر فيديو عملية سرقة متحف اللوفر.. السطو استغرق 4 دقائق تحت أنظار الأمن العاجزين

ترشيحاتنا

مجلس الشيوخ

التنفيذ يبدأ فور النشر.. متى تُطبق تعديلات الضريبة العقارية؟

النائبة جيهان شاهين

نائبة تقترح إطلاق مبادرة "صناع مصر" لتحويل التعليم الفني إلى قوة إنتاجية

مجلس الشيوخ

100 ألف جنيه.. صدى البلد ينشر تعديلات «الضريبة العقارية»

بالصور

وجبة واحدة تصنع الفارق في حرق الدهون طوال اليوم

وجبة واحدة تصنع الفارق في الحرق طوال اليوم
وجبة واحدة تصنع الفارق في الحرق طوال اليوم
وجبة واحدة تصنع الفارق في الحرق طوال اليوم

ألمانيا تستعد لإطلاق حزمة حوافز جديدة لدعم السيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

إلى متى يحتمل الإنسان الجوع؟ حقائق طبية صادمة من مأساة فتاة قنا

إلى متى يحتمل الإنسان الجوع؟ حقائق طبية صادمة من مأساة فتاة قنا
إلى متى يحتمل الإنسان الجوع؟ حقائق طبية صادمة من مأساة فتاة قنا
إلى متى يحتمل الإنسان الجوع؟ حقائق طبية صادمة من مأساة فتاة قنا

ضبط 300 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك في المنوفية.. صور

ضبط دواجن غير صالحه
ضبط دواجن غير صالحه
ضبط دواجن غير صالحه

فيديو

تسريب الغاز

بعد وفــ.ـاة 5 أشقاء.. أجهزة وحيل لحماية منزلك وأولادك من تسرب الغاز

توقعات ليلى عبد اللطيف

توقع يتحقق .. ليلى عبد اللطيف تعود للأضواء بعد فوز السنغال | فيديو جراف

أغلي شريحة لحم في العالم

على سبائك الذهب الخالص.. صائغ بنيويورك يشعل الجدل بطهي أغلى شريحة لحم في العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد