الجيش الباكستاني: وصول وحدة تابعة لسلاح الجو إلى السعودية للمشاركة في مناورات

أعلن الجيش الباكستاني، اليوم /الاثنين/، وصول وحدة تابعة لسلاح الجو الباكستاني- تضم مقاتلات (بلوك-52 إف-16) وطاقما جويا وأرضيا متخصصا - إلى قاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالمملكة العربية السعودية؛ للمشاركة في تدريبات قتالية جوية متعددة الجنسيات.

وقالت إدارة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني- في بيان، أوردته قناة (جيو نيوز) الباكستانية- إن تدريبات "رماح النصر 2026" تشهد مشاركة طائرات مقاتلة وعناصر دعم قتالية من السعودية وباكستان وفرنسا وإيطاليا واليونان وقطر والبحرين والأردن والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وأضافت إدارة العلاقات العامة أن التدريبات تتيح منصة قوية لتحسين قابلية التشغيل البيني والتآزر التشغيلي والتفاهم المتبادل وبناء القدرات بين القوات الجوية المشاركة خاصة في توظيف القوات الضخمة والعمليات الجوية المركبة الليلية، والاستخبارات والمراقبة والاستطلاع المتكاملة، والعمليات في بيئات الحرب الإلكترونية المتقدمة.

وأشارت إلى أن القوات الجوية الباكستانية تسعى، من خلال مشاركتها في هذه المنصة متعددة الجنسيات، إلى تحسين قابلية التشغيل البيني مع القوات الجوية الشريكة والتأكد من جاهزيتها العملياتية في ساحة قتال تنافسية وتعتمد على التكنولوجيا.

وأكدت أن مشاركة وحدة تابعة للقوات الجوية الباكستانية في مناورات "رماح النصر 2026" لا تعكس الالتزام الراسخ لسلاح الجو الباكستاني بالتعاون العسكري الإقليمي والدولي فحسب، بل تؤكد أيضا تميزها المهني وقدرتها المثبتة للعمل بفاعلية في بيئات عملياتية متنوعة وملحة، جنبا إلى جنب مع القوات الجوية المعاصرة الرائدة.