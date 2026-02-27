قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدردير يشيد بـ لاعبي بيراميدز.. تفاصيل
نائب ترامب يجتمع مع وزير الخارجية العماني وسط تهديدات أمريكية لإيران
4 أيام.. حبس عامل وزوجته لاتهمامهما بإنهاء حياة عجوز بالمنيا
السيتي والريال الأبرز.. موعد مباريات دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا
مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم سيارة ودراجة نارية في بني مزار بالمنيا
سعر الدولار مساء اليوم الجمعة 27-2-2026
دعاء الإفطار اليوم العاشر من رمضان.. ردّد أفضل الدعوات وقت الاستجابة
حبس المتهم بإطلاق النار وحرق سيارة وجرار زراعي في دار السلام بسوهاج
فرق الهلال الأحمر تنتشر على معبر رفح لتقديم الخدمات اللازمة للجرحى الفلسطينيين
لمدة 8 ساعات.. غدا السبت انقطاع مياه الشرب عن منطقة الكوبري العالي بالمنيا
ضبط المتهم بإطلاق الرصاص وحرق سيارة وجرار زراعي في دار السلام بسوهاج
محافظ البحر الأحمر يتابع انتخابات نقابة المهندسين ويشدد على الشفافية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

ناقد فني: مسلسل أصحاب الأرض يعكس الواقع الفلسطيني بدقة ويعزز القوة الناعمة المصرية

غزة
غزة
عادل نصار

أكد الناقد الفني أحمد سعد الدين أن مسلسل «أصحاب الأرض» حقق صدى واسعًا بين الجمهور العربي والدولي، مشيرًا إلى أن العمل نجح في تقديم القضية الفلسطينية من منظور إنساني ومصداقي فائق، بعيدًا عن الصورة النمطية التي كانت تُصوّرها بعض وسائل الإعلام.

وأوضح أحمد سعد الدين، خلال مداخلة عبر قناة اكسترا نيوز، أن المسلسل قلب التعاطف الدولي من تأييد مزيف لما كان يُقدّم عن الفلسطينيين في الإعلام الإسرائيلي إلى تعاطف حقيقي مع المواطنين العزل في غزة، موضحًا معاناة الأهالي والبحث عن الأطفال تحت الأنقاض بعد تدمير منازلهم، كما أشار إلى أن العمل عرض هذه الجرائم بطريقة درامية جعلت المشاهدين يشعرون وكأنهم يعيشون الأحداث لحظة بلحظة، وهو ما أكسبه مصداقية كبيرة لدى الجمهور.

وأكد أن المسلسل وظف الأحداث الإنسانية بشكل فاعل لتسليط الضوء على الجرائم التي ارتُكبت في حق الفلسطينيين، محولًا القضية من صراع سياسي بحت إلى قضية إنسانية تستحق التعاطف والدعم العالمي، وقد ساعد ذلك في رفع الوعي بالقضية الفلسطينية على المستويين الشعبي والسياسي.

وأشار الناقد الفني إلى أن العمل عكس الدور المصري في دعم الشعب الفلسطيني، سواء من خلال المساعدات الإنسانية أو الإغاثة، مؤكدًا أن هذا يظهر القوة الناعمة لمصر كأداة فاعلة في تغيير الصورة الإعلامية ونقل الواقع الفلسطيني للعالم، وقد تسبب نجاح المسلسل في إثارة ردود فعل إعلامية إسرائيلية حادة، نظرًا لقدرة الفن المصري على الوصول إلى جمهور واسع عالميًا.

أصحاب الأرض مسلسل أصحاب الأرض غزة

كارثة في متجر جوجل بلاي.. خطأ واحد كشف ملايين الصور والبيانات الحساسة

طريقة عمل الفراخ البروست المقرمش
نشرة المرأة والمنوعات
بورش
ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

