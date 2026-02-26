مسلسل الست موناليزا الحلقة 10 .. مي عمر تخرج من السجن بعد إجهاض جنينها

عرضت قناة mbc مصر الفضائية، الحلقة 10 من مسلسل الست موناليزا، للفنانة مي عمر، ضمن الموسم الدرامي الرمضاني.

وخلال أحداث مسلسل الست موناليزا الحلقة 10، ترفض موناليزا (مي عمر) الرجوع إلى حسن (أحمد مجدي) بعدما قتلت شقيقته دفاعا عن نفسها.

وتشهد الحلقة، إجهاض موناليزا في الشهر السادس، بينما تكتشف جو ي بكر، مخطط حسن للاستيلاء على أموالها، وفي نهاية الحلقة تخرج موناليزا من السجن بعد قبول حكم النقض.

أغنية مسلسل الست موناليزا

وكان تم طرح الأغنية الدعائية لمسلسل الست موناليزا، للفنانة مي عمر، قبل بداية الموسم الدرامي الرمضاني.

والأغنية بعنوان “عوضي على الله” من غناء المطربة مها فتوني ومن ألحان: هيثم نبيل، وتوزيع: خالد نبيل.

مسلسل الست موناليزا

تقدم مي عمر في رمضان 2026، قصة جديدة، تمس سيدات الوطن العربي، وتتطرق إلى العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياتهن، بتوليفة جديدة، مع المؤلف محمد سيد بشير، التي تتعاون معه للمرة الأولى، وذلك تحت قيادة المخرج محمد علي.

أبطال مسلسل الست موناليزا

يشارك العديد من كبار الفنانين في المسلسل إلى جانب مي عمر، منهم: وفاء عامر، أحمد مجدي، سوسن بدر، شيماء سيف، إنجي المقدم، جوري بكر، سما إبراهيم، محمود عزب، حازم إيهاب، حسن حفني، مصطفى عماد.