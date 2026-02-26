قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خارطة العراق البحرية من المسح للأمم المتحدة.. مسار قانوني طويل لحماية السيادة في الخليج
مهيب عبد الهادي يشيد بأداء الزمالك: يدرس في المناهج الدراسية
بعد تصدير 1.3 مليون طن في 2025.. وزير الزراعة يفتتح 20 معملاً لفحص إنتاج البطاطس
وزير الخارجية العماني يعلن توقف المحادثات الأمريكية الإيرانية مؤقتا
حبس شخصين لقيامهما بتوظيف الأموال في المراهنات
العراب والجنرال وجوميز.. هل ينضم معتمد جمال للوحة شرف الزمالك في إفريقيا؟
بأي ذنب قتلت؟ ما السر الذي كشفته فاطمة ضحية بورسعيد فكان سببا فى إنهاء حياتها؟
الأوقاف تعلن أسماء الفائزين في المسابقة المحلية للقرآن الكريم 2026
اكتشاف أول سمكة مفترسة بأسنان زاحفية في إفريقيا من العصر الطباشيري بواحة الداخلة
السجن 3 سنوات وغرامة لـ 4 متهمين وبراءة آخرين في قضية السباح يوسف
عاجل.. غارة إسرائيلية على النبطية جنوبي لبنان
تصل لـ400 جنيه.. كيفية الحصول على المنحة الجديدة على بطاقات التموين
وزيرة الإسكان تتابع موقف المشروعات الخدمية والسكنية وترفيق الأراضي المضافة بمدينة العبور الجديدة

آية الجارحي

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات السكنية والخدمات والبنية الأساسية وملف توفيق الأوضاع بالأراضي المضافة بمدينة العبور الجديدة، وذلك من خلال نتائج جولات مسئولي الوزارة التفقدية بالمشروعات.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي استمرار تنفيذ المشروعات التنموية التي تلبي احتياجات المواطنين، وتدعم جهود الدولة في بناء مجتمعات عمرانية حديثة توفر مقومات الحياة الكريمة، موجهةَ بأهمية تعزيز قنوات التواصل الفعّال مع سكان المدن الجديدة، وسرعة التعامل مع جميع الشكاوى والبلاغات.

كما وجهت المهندسة راندة المنشاوي بتكثيف الجولات الميدانية، ومتابعة معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز، ودفع الأعمال للانتهاء من المشروعات في التوقيتات المحددة.

وفي هذا الإطار، فقد تم الانتهاء من تنفيذ مشروع مركز شباب الحي 14، والذي يُعد أحد أبرز المشروعات الخدمية والترفيهية بالمدينة، والذي يُقام على مساحة إجمالية تبلغ 10 آلاف متر مربع، ويشتمل على (2) حمام سباحة بمواصفات قياسية، و(2) ملعب خماسي لكرة القدم، ومبنى اجتماعي متكامل يضم قاعات للأنشطة والفعاليات المجتمعية.

كما تم الانتهاء من تنفيذ مدرسة تعليم أساسي بالحي السادس عشر، تمهيدًا لتسليمها إلى الجهات المختصة لإدارتها وتشغيلها، وتضم 44 فصلًا دراسيًا موزعة على: مرحلة رياض الأطفال، والمرحلة الابتدائية، والمرحلة الإعدادية، وأُقيمت المدرسة على مساحة إجمالية تُقدر بنحو 5660 مترًا مربعًا.

كما تابعت الوزيرة أعمال ترفيق الأراضي المضافة بمدينة العبور الجديدة ضمن منظومة توفيق أوضاع الأراضي، والتي تشمل مشروعات شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والطرق، بما يسهم في تسليم الأراضي كاملة المرافق وجاهزة للبناء في التوقيتات المحددة، حيث يتولى الجهاز حاليًا تنفيذ 23 مشروعًا لأعمال ترفيق قطع الأراضي التي تم ويجري تقنينها ضمن منظومة توفيق أوضاع الأراضي المضافة، إلى جانب 12 مشروعًا جديدًا.

كما يجري استكمال تنفيذ مشروع "سكن لكل المصريين" المرحلة السادسة بالحي 37، والتي تضم 125 عمارة سكنية بإجمالي نحو 3,000 وحدة، فضلاً عن مشروع الإسكان الأخضر بالحي 37، والذي يضم 143 عمارة سكنية، بجانب تنفيذ مشروع عمارات الطابع الحديث التي تضم 78 عمارة بإجمالي 1,872 وحدة سكنية.

الإسكان المشروعات السكنية المجتمعات العمرانية وحدات سكنية

