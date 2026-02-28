قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نائب محافظ الأقصر يشهد حفل تكريم مسابقة القرآن الكريم بالعشي

نائب محافظ الأقصر يشهد حفل تكريم مسابقة القرآن الكريم بالعشي
نائب محافظ الأقصر يشهد حفل تكريم مسابقة القرآن الكريم بالعشي
شمس يونس

حضر الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، حفل تكريم مسابقة القرآن الكريم لأبناء منطقة العشي، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب عمد ومشايخ قرى الأقصر.

وشهد الحفل أجواءً روحانية مميزة احتفاءً بحفظة كتاب الله، حيث تم تكريم الفائزين وتوزيع الجوائز عليهم تقديرًا لتفوقهم وتشجيعًا لهم على مواصلة حفظ القرآن الكريم وإتقان تلاوته.

وخلال الفعالية، أعلنت إحدى الشركات عن تبرعها بعدد 5 رحلات عمرة مقدمة لحفظة كتاب الله من الفائزين في المسابقة، في لفتة طيبة تعكس دعم المجتمع المدني وتشجيعه لأبناء المحافظة على التمسك بالقيم الدينية.

ومن جانبه، أعرب نائب محافظ الأقصر عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث، مؤكدًا أن مثل هذه المسابقات تسهم في تنمية الوعي الديني وغرس القيم والأخلاق الحميدة في نفوس النشء والشباب، مشيدًا بدور القائمين على تنظيم المسابقة وحرصهم على دعم حفظة القرآن الكريم وتحفيزهم.

الاقصر اخبار الاقصر محافظ الاقصر

