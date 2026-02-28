مصدر إيراني يرجح استشهاد قادة كبار بالدولة.. وإدانة قطرية لهجمات طهران

رجح مصدر إيراني استشهاد عدد من قادة في الحرس الثوري ومسؤولين سياسيين بالدولة خلال الغارات الأميركية الإسرائيلية، التي ضربت عدة مناطق صباح اليوم.

فيما ذكرت وزارة الخارجية القطرية أن قطر تدين استهداف الأراضي القطرية بصواريخ إيرانية باليستية وتعتبره انتهاكا صارخا لسيادتها.

وأضافت الخارجية القطرية، أن قطر تحتفظ بحقها في الرد على استهداف أراضيها وفقا للقانون الدولي بما يتناسب مع طبيعة الاعتداء.

وتابعت الخارجية القطرية: استهداف الأراضي القطرية لا ينسجم مع مبادئ حسن الجوار ولا يمكن قبوله تحت أي مبرر أو ذريعة.. وقطر تدين انتهاك سيادة الكويت والإمارات والأردن والبحرين في العدوان الإيراني.

وأردفت الخارجية القطرية: ندعو للوقف الفوري لأي أعمال تصعيدية والعودة إلى طاولة الحوار وتغليب لغة العقل والحكمة.