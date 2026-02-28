قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السعودية تدين اعتداء إيران على الإمارات والبحرين وقطر والكويت والأردن
موعد ومكان جنازة الفنانة الراحلة إيناس الليثي
ارتباك حركة الطيران بمطار دبي الدولي .. توقف مؤقت لإقلاع وهبوط الرحلات
الحكم ولا يفرق.. شوبير يثير الجدل قبل مواجهة الأهلي وزد
دعوة إيرانية لانعقاد مجلس الأمن.. وبيان للخارجية السعودية
سعر الذهب يسجل مكاسب للشهر السابع مع تصاعد التوترات بين أمريكا وإيران
الهجوم على إيران.. صواريخ طهران تستهدف قاعدة الحرير في العراق
دوي انفجار قوي في مدينة دبي الإماراتية
اغتيال قادة النظام.. الضربات الإسرائيلية تستهدف المرشد الإيراني وبزشكيان
مصر تسجل 750 ألف نسمة زيادة في عدد سكانها خلال 196 يوما
ترامب : شاغلي الرئيسي تحقيق الحرية للشعب الإيراني
الأزهر : نصر العاشر من رمضان سيظل شاهدًا على بطولات الجيش المصري
أخبار العالم

مصدر إيراني يرجح استشهاد قادة كبار بالدولة.. وإدانة قطرية لهجمات طهران

هجوم على المنامة
محمد على

رجح مصدر إيراني استشهاد عدد من قادة في الحرس الثوري ومسؤولين سياسيين بالدولة خلال الغارات الأميركية الإسرائيلية، التي ضربت عدة مناطق صباح اليوم.

فيما ذكرت وزارة الخارجية القطرية أن قطر تدين استهداف الأراضي القطرية بصواريخ إيرانية باليستية وتعتبره انتهاكا صارخا لسيادتها.

وأضافت الخارجية القطرية، أن قطر تحتفظ بحقها في الرد على استهداف أراضيها وفقا للقانون الدولي بما يتناسب مع طبيعة الاعتداء.

وتابعت الخارجية القطرية: استهداف الأراضي القطرية لا ينسجم مع مبادئ حسن الجوار ولا يمكن قبوله تحت أي مبرر أو ذريعة.. وقطر تدين انتهاك سيادة الكويت والإمارات والأردن والبحرين في العدوان الإيراني.

وأردفت الخارجية القطرية: ندعو للوقف الفوري لأي أعمال تصعيدية والعودة إلى طاولة الحوار وتغليب لغة العقل والحكمة.

ايران قطر الإحتلال

ايناس الليثي

من الإذاعة إلى الدراما.. وفاة إيناس الليثي تترك حالة من الحزن

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 28-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

حالة الطقس

. أجواء شديدة البردوة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات القادمة| تفاصيل

عمرو أديب

التطبيل مشكلة.. عمرو أديب يوجه رسالة صريحة لصناع دراما رمضان

طائرة منكوبة

طائرة بوليفيا المنكوبة.. تفاصيل مثيرة بشأن إحراق أموال كانت تنقلها

الاهلي

5 غيابات مؤثرة بـ الأهلي قبل مباراة زد في الدوري المصري

المتهم

بمستشفى العباسية.. حبس المتهم بدهس مواطنين بسيارة العلم الإسرائيلي

كامويش

خالد الغندور يثير الجدل بعد استبعاد نجم الأهلي من مباراة زد

بالصور

حملات مرورية مكثفة لضبط سيارات السرفيس والملاكي المخالفة بمدينة الزقازيق

مرور الشرقية
بورش تحول سيارة كايين الكهربائية الكوبيه إلى منافسة للسيارات الخارقة

بورش كايين
أول سيارة بـ"لوحة نمر" جانبية.. ألفا روميو تحدث ثورة في عالم السيارات

ألفا روميو
وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

