الجيش الإيراني: اللواء أمير حاتمي في سلامة تامة ويواصل مهامه

أعلنت العلاقات العامة للجيش الإيراني، اليوم، أن القائد العام للجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي يتمتع بـ«سلامة تامة» ويواصل أداء مهامه بصورة طبيعية، نافيةً ما تم تداوله عبر بعض المنصات بشأن تعرضه لأي مكروه.

وأكد البيان أن اللواء حاتمي يمارس مهامه القيادية من موقعه، مشددًا على أن الأخبار التي تحدثت عن إصابته أو استهدافه «غير صحيحة»، وتندرج ضمن ما وصفته بمحاولات الحرب النفسية المصاحبة للتصعيد العسكري الجاري في المنطقة.

يأتي هذا البيان في ظل توتر متصاعد عقب الضربات التي استهدفت مواقع داخل إيران، وما تبعها من ردود عسكرية إيرانية، الأمر الذي أدى إلى تداول واسع لشائعات تتعلق بمصير قيادات عسكرية بارزة.