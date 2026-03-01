غدا..ش إنطلاق قافلة طبية مجانية بمركز شباب الزهراء بجنوب الاقصر

اعلنت مديرية الشؤون الصحية بالأقصر عن إطلاق قافلة طبية مجانية تحت إشراف الدكتور أحمد أبو العطا، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، وذلك يومي الاثنين والثلاثاء الموافق 2 و3 مارس 2026، بمقر مركز شباب الزهراء التابع لإدارة الطود الصحية.

وأكد وكيل الوزارة أن القافلة تأتي في إطار حرص المديرية على الوصول بالخدمات الطبية المتكاملة إلى مختلف المناطق، وتقديم الرعاية الصحية للمواطنين بالمجان، مشيرًا إلى أن الكشف وصرف العلاج دون أي مقابل.

وتشمل القافلة التخصصات والخدمات التالية: النساء والتوليد وخدمات تنظيم الأسرة، طب الأطفال، الأمراض الجلدية، الباطنة، الجراحة، العظام ، خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، قياس عشوائي للسكر وضغط الدم.

وتهيب مديرية الشؤون الصحية بالأقصر بالمواطنين في إدارة الطود والمناطق المجاورة سرعة التوجه إلى مقر القافلة بمركز شباب الزهراء للاستفادة من الخدمات الطبية المقدمة.