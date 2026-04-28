مروة هشام بركات: نحتاج قانون الأحوال الشخصية لتنظيم علاقات مليئة بالمشاعر لمصلحة الطفل

قالت مروة هشام بركات، المستشارة بمحكمة الجنايات، وممثلة عن المجلس القومي للمرأة، إن قانون الأحوال الشخصية ليس فاصلا فقط بين الخصوم لكنه قانون نحتاجه لتنظيم علاقات مليئة بالمشاعر والاحتياجات وليست رغبات ومصلحة الطفل.

وأضافت بركات، أنه من الصعب وجود آلية لتنفيذ القانون، وان تنفيذه ليس من جهة واحدة ولكن يدخل فيه مؤسسات الدولة كلها.

ودعت إلى التكاتف مثل وجود أخصائية اجتماعية في المدارس والتي كان لها دور أساسي في جيلنا، مؤكدة أن الجيل الذي عاصرناه كان نسبة الطلاق أقل فيه بكثير، حتى شكل الانفصال كان أرقي.

وأشارت بركات، إلى أن والدها كان له جملة وهي أن «شهادة الميلاد مبتتغيرش».