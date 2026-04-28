الجويلي: الخط الرابع للمترو يربط أكتوبر والقاهرة الجديدة ويخدم 2 مليون راكب يوميًا

أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق الدكتور طارق الجويلي أن مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق يُعد أحد أهم المشروعات الاستراتيجية في منظومة النقل الجماعي بالقاهرة الكبرى، حيث يمثل محورًا رئيسيًا لربط مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة بشبكة مترو الأنفاق، بما يساهم في تسهيل حركة الانتقال وتقليل زمن الرحلات بين المناطق المختلفة.

وأوضح الجويلي أن الخط الرابع سيخدم نطاقًا واسعًا من المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، من بينها الهرم وفيصل والعمرانية والجيزة ومدينة نصر وجامعة الأزهر والقاهرة الجديدة، وهو ما يجعله أحد أهم الخطوط الحيوية داخل شبكة المترو المستقبلية.

وقال إنه من المتوقع أن يستوعب الخط نحو 2 مليون راكب يوميًا بعد تشغيله الكامل، مؤكدًا أن المشروع سيتم تكامله مع مونوريل السادس من أكتوبر، في إطار خطة الدولة لتطوير شبكة نقل جماعي حديثة ومستدامة تعتمد على أحدث النظم العالمية وتلبي احتياجات التوسع العمراني المتزايد.