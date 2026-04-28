سوزان نجم الدين تتصدر الترند وتختار مصر للاستقرار بها

تصدر اسم سوزان نجم الدين محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد إعلان تعاقدها على بطولة أول عمل من نوع “السوبر مايكرودراما” في مصر، والذي يحمل اسم "الحالة 110" في تجربة تُعد مختلفة وغير تقليدية داخل السوق الدرامي، ما أثار حالة واسعة من التفاعل بين الجمهور.

ولم يتوقف الأمر عند تصدرها الترند، إذ كشفت سوزان نجم الدين عن قرارها الاستقرار في مصر خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي بدافع ارتباطها القوي بالجمهور المصري، ورغبتها في التواجد بشكل أكبر داخل سوق درامي يشهد تطورًا ملحوظًا وتنوعًا في أشكاله الإنتاجية.

وأشارت إلى أن لديها مشروعات درامية جديدة تجري قراءتها حاليا، فضلا عن حماسها الكبير للمشاركة في موسم رمضان المقبل.



ويُعد مشروع “السوبر مايكرودراما” الذي تخوضه خطوة جديدة في مسيرتها الفنية، حيث يعتمد على تكثيف الأحداث وسرعة الإيقاع، مع الحفاظ على جودة العناصر الفنية، في محاولة لتقديم محتوى درامي حديث يتماشى مع طبيعة المشاهدة السريعة.

وتتعاون سوزان نجم الدين في هذا العمل مع المخرج مصطفى يوري في أولى تجاربه الإخراجية والسيناريست محمد علام، وسط توقعات بأن يقدم المشروع نقلة نوعية في شكل الدراما، خاصة مع الاعتماد على تقنيات تصوير متطورة وإنتاج ضخم يضم مجموعة من النجوم.