أول رد من السيلاوي بعد اتهامه بالإساءة للدين

تصدر المطرب الأردني حسام السيلاوي، الجدل خلال الساعات الماضية بسبب حديثه عن الدين واتهامه بـ ارتداده عن الدين الإسلامي، كما أنه هاجم الشيوخ ووصفهم بالجاهلين.

وعلق السيلاوي عبر حسابه بـ إنستجرام: الحمد لله.. حسبي الله ونعم الوكيل، وحياة كل اللي حرمني أشوف بنتي وافترى ظلم، الحق ما بيروح.

أثار والد الفنان الأردنى حسام السيلاوى حالة واسعة من الجدل بعد منشور صادم أعلن فيه تبرؤه من نجله.

ونشر والد السيلاوي منشورا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام خلال خاصية الاستوري:"براءة أمام الله ورسوله.. من الرويبضة، وهو الرجل التافه الذى يتكلم فى أمور العامة.. أشهد الله أنى بريء منه".

وهي رسالة أكد فيها اتخاذه موقفا حاسما، مؤكداً إنه قرر القطيعة التامة مع نجله، معلنا براءته من أى تصرفات صدرت عنه.

أكتت وسائل إعلام أردنية صدور تعميم أمني للقبض على المطرب الأردني حسام السيلاوي، على خلفية اتهامات تتعلق بإساءته لرجال دين وحديثه عن قضايا دينية بطريقة أثارت جدلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.

وحسب ما نقلته تقارير محلية، جاء التعميم بعد انتشار مقاطع وتصريحات منسوبة للفنان، اعتُبرت مسيئة لمشاعر دينية ولعدد من الشيوخ، ما دفع جهات رسمية إلى التحرك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. ولم تصدر حتى الآن تفاصيل رسمية موسعة حول طبيعة التهم أو توقيت صدور القرار، إلا أن المصادر أكدت أن القضية قيد المتابعة من الجهات المختصة.

وأثارت الواقعة تفاعلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل في الأردن، حيث انقسمت الآراء بين مطالب باتخاذ إجراءات حازمة بحق أي إساءة تمس الدين، وبين دعوات لضرورة التحقق من صحة التصريحات المتداولة قبل إصدار الأحكام.

في السياق ذاته، لم يصدر عن الفنان المعني تعليق رسمي حتى لحظة إعداد هذا الخبر، فيما تستمر الجهات المعنية في متابعة القضية وفق الأطر القانونية المعمول بها في المملكة.