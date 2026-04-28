المسلماني: انطلاق مؤتمر ماسبيرو للموسيقي يونيو المقبل

أعلن الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام انعقاد مؤتمر ماسبيرو الأول للموسيقي والأغنية في يونيو 2026 .

تقوم قناة النيل الثقافية برئاسة الإعلامية سها النقاش بتنظيم المؤتمر . ويتولي رئاسة المؤتمر الشاعر الكبير جمال بخيت .

يهدف المؤتمر إلي النقاش بشأن حالة الموسيقي والغناء في مصر ، والتغيرات التي طرأت علي صناعة الأغنية علي صعيد مكوناتها الثلاثة الموسيقي والكلمات والغناء.

وقال المسلماني : إن المؤتمر سينعقد في ماسبيرو علي مدي يوم واحد ، ويتضمن ثلاث جلسات ، حيث ستجري مناقشة الأوراق المقدمة ، والأفكار المطروحة للحوار . وسوف تنقل قناة النيل الثقافية جميع جلسات المؤتمر. وسوف تبث قنوات وإذاعات الهيئة تقارير ورسائل من المؤتمر.

وأضاف رئيس الوطنية للإعلام : يأتي مؤتمر ماسبيرو الأول للموسيقي في ظل تحديات وسائل التواصل والتسويق واسع النطاق للأغاني الهابطة والأصوات الرديئة ، التي تعمل بلا هوادة علي إفساد الذائقة المصرية ، والنيل من العصر الذهبي للموسيقي والغناء في مصر.

كما يناقش المؤتمر مخاطر الدعم المالي والمعنوي لموجة الهبوط الممنهجة ، تحت مزاعم حرية الإبداع ورغبة الجمهور.

وقال رئيس الوطنية للإعلام : لا يجب الاستسلام لهذا التراجع مهما علا صوت الطرف الآخر ، وعلي النخب الثقافية والفنية ألا يصيبها الإحباط من تصحيح المسار . إن مهمة إعلام الدولة هو تعظيم الذوق والرقي والجمال ، ودعم الإبداع والتميز والفنون الجميلة.