افتتاح أول غرفة مخصصة لدعم ذوي الهمم داخل صالات الركاب بمطار القاهرة

أعلنت مصر للطيران، عن افتتاح أول غرفة مخصصة لاستقبال الركاب من ذوي الإعاقات غير الظاهرة (الخَفِيّة) ومرافقيهم، وذلك بمطار القاهرة الدولي، ويأتي هذا في إطار مسؤولية الشركة المجتمعية، وضمن جهودها الداعمة لتحقيق أهداف الاستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، حيث تستهدف المبادرة تحسين تجربة السفر للأشخاص من ذوي اضطراب طيف التوحد، وصعوبات التعلم، والحالات النفسية المختلفة، بالإضافة إلى من يعانون من حساسية مفرطة تجاه الصوت أو الضوء.



حيث توفر الغرفة بيئة هادئة وآمنة مصممة خصيصًا للحد من التحفيز الحسي الزائد (Overstimulation)، بما يسهم في تقليل مستويات التوتر والقلق قبل السفر، ويُحسّن من تجربة الركاب بشكل عام.



وقد تم افتتاح الغرفة مؤخرًا بصالة السفر في مبنى الركاب رقم (3) بمطار القاهرة الدولي، وتحديدًا أمام مدخل (4). وسيكون فى استقبالهم فريقًا من الإدارة العامة للعلاقات العامة لاصطحابهم من مدخل المطار مرورًا إلى الغرفة المخصصة، مع تقديم الدعم الكامل لإنهاء إجراءات السفر، واصطحابهم حتى باب الطائرة.



وللاستفادة من هذه الخدمة، يرجى إرسال بيانات الرحلة، متضمنة التذكرة، ورقم الهاتف، وموعد الوصول إلى المطارعبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected] وذلك قبل موعد الرحلة بـ 48 ساعة على الأقل.