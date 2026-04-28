الإعلاميين: اعتماد لجان قيد وتصاريح جديدة لتنظيم وضبط المشهد الإعلامي | صور

تواصل نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين، اعتماد لجان القيد والتصاريح للإعلاميين العاملين في مختلف مجالات الحقل الإعلامي.

يأتي ذلك في إطار خطة نقابة الإعلاميين المستمرة، الرامية إلى تنظيم وضبط المشهد الإعلامي في وسائل الإعلام الرسمية والخاصة، المرئية والمسموعة، داخل جمهورية مصر العربية.

وتُلزم النقابة جميع الإعلاميين المعتمدين الجدد في الشعب الخمس: «التقديم، والإخراج، والإعداد، والتحرير، والمراسلة»، سواء عن طريق القيد أو من خلال تصاريح مزاولة المهنة، بالالتزام بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، باعتبارهما المرجع الرئيسي والضابط الأساسي لأداء الإعلامي في ممارسة مهنته.

كما تهيب النقابة بالجميع، مؤكدةً أنها الجهة الوحيدة في جمهورية مصر العربية المنوط بها، وفقًا لنص القانون، منح مسمى «إعلامي»، محذّرةً في السياق ذاته من استخدام هذا المسمى في أي جهة دون القيد الرسمي بنقابة الإعلاميين.

كما يؤكد نقيب الإعلاميين استعداد النقابة الكامل للتعاون مع المؤسسات الرسمية المصرية، من خلال الاستعلام الرسمي عن أي شخص يدّعي صفة إعلامي، ضمانًا للحفاظ على المهنة وحمايتها من أي تجاوزات.