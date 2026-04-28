محسن صالح: موسم الأهلي “كارثي” والخروج بلا بطولات صدمة كبيرة

وصف محسن صالح موسم النادي الأهلي بأنه “كارثي”، عقب الخسارة الثقيلة أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة، مؤكدًا أن الفريق لم يعتد على مثل هذه النتائج.

وقال صالح، خلال تصريحاته عبر راديو On Sport FM:

“هو موسم كارثي، النادي الأهلي وجماهيره مش متعودين على الخروج من كل البطولات بدون أي إنجازات”.

وأضاف: “الحدث كبير، وبالتالي لازم يكون رد الفعل كبير، وماينفعش نهادن أو نهدي الأمور وكأن شيئًا لم يحدث”.

وشدد على ضرورة الوقوف على أسباب التراجع، قائلًا: “لا بد من تحديد الأسباب اللي أدت للمستوى ده والنتائج دي، وبعدها نحط الحلول المناسبة بشكل واضح”.