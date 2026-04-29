إعلامي: الثقة مش هتتغير .. والأهلي هيرجع أسرع مما تتخيلوا

أكد الإعلامي محمد فارس، مقدم برنامج “الأهلي خط أحمر”، علي قناة القلعة الحمراء أنه غير قلق على مستقبل النادي الأهلي رغم تراجع النتائج في الفترة الأخيرة.

وقال محمد فارس خلال ظهوره في برنامج “قهوة فايق”، إنه حزين على وضع الأهلي الحالي، لكنه واثق من عودته سريعًا، مؤكدًا أن ما يقوله ليس مجرد كلام بل “وعد وحقيقة” على حد تعبيره.

وأضاف أن جماهير المنافسين، بحسب وصفه، تجد فرصة للحديث عن أزمات الأهلي، بينما الأهلي يظل أكبر من أي لاعب أو اسم داخل الفريق، مشددًا على أن النادي لا يقف على أحد وأن هناك “سيستم” وإدارة قادرة على تصحيح المسار.

وأشار إلى أن الأهلي قادر على العودة بقوة كما حدث في مواسم سابقة، مستشهدًا بموسم 2022 الذي انتهى دون بطولات، قبل أن يعود الفريق للسيطرة مجددًا على البطولات المحلية والقارية.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي سيعود قريبًا إلى مستواه الطبيعي، لأن “التاريخ والنظام” هما الضمان الحقيقي لعودة الفريق، على حد قوله.